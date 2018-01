Der Pole Kamil Stoch holt bei der Vierschanzentournee in Innsbruck beim dritten Springen seinen dritten Sieg.

05.01.2018 Bischofshofen. Der Vierfachsieg von Sven Hannawald im Winter 2001/2002 ist in der 66-jährigen Geschichte der Vierschanzentournee einmalig.

Allerdings gab es vor Kamil Stoch, der in Bischofshofen diese Gelegenheit hat, schon neun andere Athleten, die bei der letzten Station noch den Grand Slam realisieren konnten. Der Japaner Yukio Kasaya gewann 1971/1972 die ersten drei Springen und wurde am Ende nicht einmal Gesamtsieger bei der Tournee, weil er nach der dritten Station abreisen musste, um sich auf die Olympischen Spiele 1972 in Sapporo vorzubereiten.

Die Dreifachsieger und ihr Abschneiden bei der letzten Station in Bischofshofen: (dpa)