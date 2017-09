In Donaueschingen

17.09.2017 Donaueschingen. Hans-Dieter Dreher hat zum ersten Mal den Großen Preis von Donaueschingen gewonnen.

Der Springreiter aus dem südbadischen Eimeldingen blieb im Stechen gegen fünf Konkurrenten auf der neunjährigen Stute Berlinda in 40,79 Sekunden strafpunktfrei. Auf Rang zwei kam die deutsche Meisterin Laura Klaphake (Steinfeld). Sie brauchte auf Catch me If You Can 41,27 Sekunden vor. Platz drei belegte Julia Houtzager-Kayser aus Österreich auf Cayetano (0/42,68 Sekunden). (dpa)