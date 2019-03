Leon Draisaitl (M.) unterlag mit den Edmonton Oilers gegen die New Jersey Devils.

14.03.2019 Edmonton. Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers haben im Kampf um die Playoff-Plätze in der nordamerikanischen NHL einen Dämpfer kassiert.

Die Kanadier unterlagen vor heimischer Kulisse gegen die New Jersey Devils 3:6 (2:2, 1:3, 0:1). Der 23-jährige Draisaitl sowie sein Landshuter Teamkollege Tobias Rieder blieben ohne Scorer-Punkte. Zwölf Spiele vor Ende der regulären Saison beträgt der Rückstand der Oilers (69 Punkte) auf den letzten Playoff-Platz in der Western Conference sechs Punkte.

Dominik Kahun und die Chicago Blackhawks konnten derweil mit einem knappen 5:4 (4:0, 1:1, 0:3) bei den Toronto Maple Leafs den vierten Sieg in Serie verbuchen. Der 23-jährige Kahun sorgte mit seinem zwölften Saisontreffer in der 18. Minute für das zwischenzeitliche 3:0 der Gäste. Chicago darf mit 71 Punkten weiter auf die Teilnahme in der K.o.-Runde hoffen. (dpa)