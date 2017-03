NHL-Höhenflug mit Edmonton

19.03.2017 Edmonton. Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hofft trotz des Höhenflugs mit seinen Edmonton Oilers in der NHL noch auf eine WM-Teilnahme für Deutschland.

"Es schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Ich möchte dem nicht vorgreifen, aber wenn wir mit den Oilers vorzeitig ausscheiden sollten, bin ich der erste, der im Flieger nach Deutschland sitzt", sagte der beste deutsche Eishockeyspieler im Interview dem "Express".

Der 21-Jährige hatte mit zwei Vorlagen beim 2:0-Sieg gegen die Vancouver Canucks in der nordamerikanischen Profiliga seine gerade erst gebrochene Rekordmarke ausgebaut. Bei noch elf ausstehenden Vorrundenspielen liegt Draisaitl inzwischen bei 63 Scorerpunkten (24 Tore und 39 Vorlagen). Den aktuellen Bundestrainer Marco Sturm, der 2006/2007 59 Punkte gesammelt hatte und bis vor wenigen Tagen der bislang beste deutsche Profi in der NHL gewesen war, hat Draisaitl bereits überflügelt.

Auch aufgrund Draisaitls überragender Leistungen in dieser Saison winkt Edmonton die erste Playoff-Teilnahme seit elf Jahren. "Das wäre nicht nur für die Stadt, sondern das ganze Land gigantisch. In der Vorsaison hat erstmals seit 46 Jahren keine kanadische Mannschaft die Playoffs erreicht. Das ist so, als wäre kein deutscher Fußballclub in irgendeinem europäischen Wettbewerb vertreten", sagte Draisaitl.

Wohl nur, wenn die Oilers in der ersten Playoffrunde scheitern würden, könnte der Jungstar auch noch für Deutschland bei der WM in Köln und Paris (5. bis 21. Mai) auflaufen.

Die Washington Capitals sicherten sich durch ein 5:3 gegen Tampa Bay Lightning dank der drei Treffer von T.J. Oshie als erstes NHL-Team das Ticket für die entscheidende Saisonphase. Der deutsche Torhüter Philipp Grubauer kam beim 46. Saisonsieg nicht zum Einsatz.

Eine Niederlage kassierte indes Tobias Rieder beim 0:3 der Arizona Coyotes gegen die St. Loius Blues. Nicht zum Einsatz kam Korbinian Holzer beim 2:1 der Anaheim Ducks im Spiel bei den San Jose Sharks.