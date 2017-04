Zusage vom Radstar

Weltmeister Peter Sagan wird in Frankfurt an den Start gehen.

18.04.2017 Frankfurt/Main. Nach den deutschen Stars John Degenkolb und Tony Martin hat auch der slowakische Straßen-Weltmeister Peter Sagan seinen Start beim Radrennen "Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt" am 1. Mai zugesagt.

Der 27-Jährige fährt für das deutsche WorldTour-Team BORA-hansgrohe. "Ich habe angekündigt, dass wir in diesem Jahr in Frankfurt auf Sieg fahren. Wir bringen eine Top-Mannschaft mit Peter an der Spitze mit, denn als deutsche Mannschaft hat das erste deutsche Rennen der Saison ganz klar Priorität in unserem Kalender", sagte Team-Manager Ralph Denk. (dpa)