Stan Wawrinka (r) und Novak werden am Einladungsturnier in Abu Dhabi teilnehmen.

24.10.2017 Abu Dhabi. Nach langen Verletzungspausen werden die Tennisstars Novak Djokovic und Stan Wawrinka am Jahresende zurückkehren.

Die auf Rang sieben abgerutschte ehemalige Nummer eins der Weltrangliste aus Serbien und der Schweizer Wawrinka, derzeit auf Platz neun, werden am Einladungsturnier in Abu Dhabi teilnehmen, kündigten die Veranstalter an.

Beim Turnier vom 28. bis 30. Dezember starten außerdem der Weltranglisten-Erste Rafael Nadal aus Spanien, der Österreicher Dominic Thiem, der Spanier Pablo Carreño Busta und der Kanadier Milos Raonic. Kurz vor Beginn der neuen Saison gilt die Veranstaltung als erster inoffizieller Testlauf für die Australian Open, das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres.

"Die Besetzung ist stark, deshalb wird das Turnier die ideale Gelegenheit für meine Rückkehr und den Beginn der Saison sein", sagte Djokovic. Der Serbe hatte im Juli einige Wochen nach seiner Niederlage im Halbfinale von Wimbledon angekündigt, den Rest des Jahres pausieren zu wollen, um eine langwierige Ellbogenverletzung auszukurieren. Der frühere Schützling von Boris Becker nannte die Blessur als Ursache für seine schwächeren Leistungen. Wawrinka konnte wegen Knieproblemen zuletzt nicht seinen US-Open-Titel verteidigen. (dpa)