Wildcard für ATP-Turnier

Der langjährige Weltranglistenerste Novak Djokovic bereitet sich in Eastbourne auf Wimbledon vor.

21.06.2017 Eastbourne. Novak Djokovic wird sich in der kommenden Woche beim ATP-Turnier in Eastbourne auf den Rasen-Klassiker in Wimbledon vorbereiten.

Der Serbe erhielt für die Veranstaltung eine Wildcard, wie die Organisatoren mitteilten. Es ist das erste Mal seit sieben Jahren, dass Djokovic zwischen den French Open und Wimbledon an einem Rasen-Turnier teilnimmt. Die langjährige Nummer eins der Welt war bei den French Open in Paris im Viertelfinale am Österreicher Dominic Thiem gescheitert. (dpa)