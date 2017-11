Ausnahme-Tennisspieler wird 50

22.11.2017 Bonn. Boris Becker feiert 50. Geburtstag. Viermal wurde er Deutschlands Sportler des Jahres. Doch sein Leben war neben seinen Erfolgen auch von Dramen und Niederlagen geprägt. Höhen und Tiefen eines Ausnahme-Tennisspielers.

Am 22. November 1967 erblickte er das Licht der Welt. Den 7. Juli 1985 bezeichnet Boris Becker als seinen zweiten Geburtstag. Dieses Datum, an dem der 17-jährige Leimener als bis heute jüngster Spieler in Wimbledon gewann, hat sein Leben geprägt. Ein Rückblick auf seine Höhen und Tiefen auf dem Tennisplatz:

Die Triumphe

Alles begann am 7. Juli 1985 auf dem Centre Court von Wimbledon, den Boris Becker später als sein Wohnzimmer bezeichnete. Dem Finalsieg über Kevin Curren folgten die erfolgreiche Titelverteidigung 1986 im Endspiel über Ivan Lendl und der Triumph 1989 gegen Stefan Edberg. Zwei Titel bei den Australian Open in Melbourne (1991, 1996) sowie der Erfolg bei den US Open in New York (1989) rundeten Beckers Einzelkarriere ebenso ab wie die Siege beim ATP-Masters (1988, 1992, 1995). Im Team gewann er zweimal den Davis Cup (1988, 1989) und olympisches Gold 1992 in Barcelona an der Seite seines Rivalen Michael Stich. Als Trainer holte Becker mit Novak Djokovic ebenfalls sechs Grand-Slam-Titel - darunter auch den in Roland Garros. Ein Triumph auf Sand gelang ihm in seiner aktiven Karriere nicht.

Die Dramen

Während Steffi Graf nach Belieben dominierte und sich auf der WTA-Tour der Frauen schon Langeweile breit machte, bot Boris Becker stets Spektakel - auch in frühen Runden. 1991 in Australien kämpfte Becker mehr mit sich selbst als mit dem Italiener Omar Camporese, triumphierte dennoch nach einem fünfstündigen Drama 7:6, 7:6, 0:6, 4:6 und 14:12, holte Tage später den Titel und wurde zum ersten Mal die Nummer eins der Welt. Im Davis Cup lieferte er sich mit John McEnroe 1987 die legendäre "Schlacht von Hartford" sogar über mehr als sechs Stunden - wieder einmal mit dem besseren Ende für sich. Insgesamt zehnmal bog Becker einen 0:2-Satzrückstand noch herum, unter anderem in den Zweitrundenmatches bei seinen Grand-Slam-Titeln in New York und Melbourne 1996.

Boris Becker in Daten 22.11.1967 An diesem Mittwoch im November wird Boris Franz Becker in der Kleinstadt Leimen in der Nähe von Heidelberg geboren. Hier trat er im Alter von sechs Jahren dem TC Blau-Weiß Leimen bei. Der Start einer beeindruckenden Karriere.

Sommer 1984 Als Juniorenmeister kämpft sich Becker durch die Qualifikation und nimmt erstmals am Grand-Slam-Turnier in Wimbledon teil. In seinem späteren "Wohnzimmer" erreicht Becker beim ersten Auftritt die dritte Runde. Verletzt scheidet er aus.

8.3.1985 Schon früh wird sein Talent erkannt. Er gewinnt Junioren-Turniere, gehört schon bald Junioren-Auswahlteams des DTB an. Mit 17 Jahren gibt er mit einem 6:3, 6:4, 6:4 gegen Juan Aguilera sein Debüt im Davis Cup.

16.6.1985 London scheint dem Leimener zu liegen. Im Juni gewinnt er im Londoner Queen's CLub sein erstes Profiturnier. Zuvor hat er bereits ein Einladungsturnier gewonnen. Doch der größte Triumph soll im Juli folgen.

7.7.1985 Im Alter von 17 Jahren wird Boris Becker der jüngste Sieger von Wimbledon. Er geht ungesetzt in das Turnier und bezwingt im Endspiel den an Nummer acht gesetzten US-Amerikaner Kevin Curren in vier Sätzen. Becker wird diesen Tag später als seinen zweiten Geburtstag bezeichnen.

22.12.1985 Im Dezember 1985 verliert die deutsche Auswahl mit Boris Becker das Endspiel im Davis Cup gegen Schweden. Becker bezwingt in seinen Einzeln Mats Wilander und Stefan Edberg. Trotz der Niederlage wird Boris Becker zum Sportler des Jahres und das Davis Cup Team zur Mannschaft des Jahres gewählt.

6.7.1986 Für Becker läuft es auch im Folgejahr rund. Er gewinnt die Turniere in Toronto, Sydney, Tokio und Paris. Zusätzlich wiederholt er seinen Erfolg von Wimbledon. Er schlägt den damaligen Weltranglistenersten Ivan Lendl in drei Sätzen. Im Dezember wird er erneut zum Sportler des Jahres gewählt.

26.6.1987 Nach zwei Triumphen in Folge ist 1987 für Becker bereits in der zweiten Runde von Wimbledon Schluss. 15 Spiele gewann er in seinem Wohnzimmer in Serie, dieses Mal muss er sich auf Platz eins gesetzt dem Australier Peter Doohan überraschend in der zweiten Runde geschlagen geben.

18.12.1988 1988 erreicht der Leimener wieder das Endspiel in Wimbledon, muss sich dort aber Stefan Edberg geschlagen geben. Dennoch wird es ein erfolgreiches Jahr für Becker. Zunächst gewinnt er in New York das Masters, im Dezember folgt ein großer Erfolg: Becker führt das deutsche Team im Davis Cup zum ersten Titel. In Göteborg gewinnen die Gäste 4:1.

9.7.1989 Die Revanche gelingt im Folgejahr. Becker bezwingt im Finale von Wimbledon Edberg. Und nicht nur das: Auch bei den US Open kann sich die deutsche Nummer eins gegen Ivan Lendl durchsetzen. Erneut gewinnt er den Davis Cup und wird zum dritten Mal zum Sportler des Jahres gewählt.

8.7.1990 Auch im Folgejahr schafft es Becker ins Finale von Wimbledon. Dieses Mal muss er sich jedoch in einem umkämpften Fünfsatz-Match seinem schwedischen Dauerkontrahenten Edberg wieder geschlagen geben. Dennoch winkt am Ende des Jahres erneut die Wahl zum Sportler des Jahres. Das vierte Mal.

27.1.1991 Trotz seiner zahlreichen Erfolge muss Becker bis zum Erfolg bei den Australian Open warten, bis er erstmals den Tennisthron besteigt und die Führung der Weltrangliste übernimmt.

7.7.1991 Zwar verliert Becker überraschend gegen Michael Stich das Finale in Wimbledon, dennoch erobert er die kurzfristig verlorene Führung der Weltrangliste.

5.8.1992 Es ist ein besonderer Moment der Sportgeschichte: Gemeinsam mit seinem Rivalen Michael Stich gewinnt Becker in Barcelona Olympisches Gold im Doppel. Zudem gelingt ihm in Frankfurt der Erfolg bei der ATP-WM.

17.12.1993 Sportlich will es 1993 bei Becker nicht rund laufen. Er rutscht aus der Top-Ten der Weltrangliste, Michael Stich überholt ihn. Dafür findet der Leimener sein privates Glück. Im Dezember heiratet er die schwangere Verlobte Barbara Feltus. Wenige Wochen später kommt Sohn Noah zur Welt.

9.6.1995 Zum insgesamt siebten Mal erreicht Boris Becker das Finale von Wimbledon. Es wird das letzte Mal sein. Becker unterliegt Pete Sampras in vier Sätzen.

28.1.1996 Seinen letzten Grand-Slam-Erfolg feiert Becker bei den Australian Open. Er schlägt im Entspiel den US-Amerikaner Michael Chang. Es ist der sechste Erfolg. In Wimbledon muss er wenige Monate später verletzt aufgeben.

3.7.1997 Auch '97 trifft Becker in Wimbledon auf Pete Sampras. Allerdings im Viertelfinale. Nach der doch deutlichen Niederlage erklärt der Leimener, dass er keine großen Turniere mehr spielen wird. Er verabschiedet sich vom heiligen Rasen mit einer letzten Verbeugung.

7.10.1997 Becker wird Teamchef des Davis Cup Teams und leitet das Junior Team mit vielversprechenden Profis wie Nicolas Kiefer.

30.6.1999 Becker kann es nicht lassen: Er tritt doch noch einmal in Wimbledon an, verliert im Achtelfinale gegen Patrick Rafter. Es ist das letzte Spiel seiner Profikarriere. In dieser Nacht zeugt er mit Angela Ermakowa seine Tochter Anna. Im September bringt Ehefrau Barbara Elias Balthasar zur Welt.

15.1.2001 Nach seiner aktiven sportlichen Laufbahn ist Becker weiterhin in den Medien präsent. Im Januar lässt er sich von seiner Ehefrau Barbara scheiden. Laut Welt erhielt Barbara Becker rund 30 Millionen Mark Abfindung. Zwei Tage später wird Beckers Fehltritt mit dem russischen Modell bekannt.

24.10.2002 Auch weiterhin bleibt die Tennislegende in den Schlagzeilen. Becker wird von einem Münchner Gericht wegen Steuerhinterziehung zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Demnach habe Becker bewusst falsche Angaben bei der Steuererklärung gemacht, um 3,3 Millionen Mark zu sparen.

2003/2004 Becker versucht sein Glück in den Medien. Er moderiert 2004 die Talkshow 1:1, die zeitnah abgesetzt wird. Außerdem arbeitet er als Reporter für verschiedene Fernseh-Sender. Zuvor hat er seine Biographie Augenblick veröffentlicht.

12.6.2009 Becker geht nach der Trennung von Barbara Becker viele Beziehungen ein. Unter anderem mit Sängerin Sabrina Setlur, aber auch mit Alessandra Meyer-Wölden, der Tochter seines ehemaligen Managers. In Sankt Moritz heiratet er schließlich seine heutige Frau Sharlely Kerssenberg. Im Februar 2010 kommt der gemeinsame Sohn Amadeus zur Welt.

18.12.2013 Becker kehrt noch einmal auf die sportliche Bühne zurück. Er wird Trainer von Novak Djokovic. Gemeinsam gewinnen sie bis zur Trennung im Dezember 2016 sechs Grand-Slam-Titel.

21.6.2017 Ein englisches Gericht erklärt Becker für insolvent. In diesem Zusammenhang wird über den Leimener viel spekuliert. Von 61 Millionen Euro Schulden ist die Rede. Außerdem wird er mit dem Dschungelcamp in Verbindung gebracht.

23.8.2017 Becker wird "Head of Men's Tennis" im Deutschen Tennis Bund (DTB).

Die Niederlagen

In seinen bittersten Stunden auf dem Tenniscourt ließ Becker seine Fans unmittelbar an seinem Leid teilhaben. Bis heute klingt sein verzweifeltes "Rüber, rüber" aus dem Wimbledonfinale 1991 nach, in dem er ausgerechnet seinem Erzrivalen Michael Stich unterlag. Drei weitere Male - zweimal gegen Stefan Edberg, einmal gegen Pete Sampras - verpasste Becker den vierten Titel in seinem Wohnzimmer. Einmal wurde er in Hamburg vom "Spieler Stich", wie er seinen Konkurrenten in tiefempfundener Abneigung häufig bezeichnete, gedemütigt und fiel flehend auf die Knie.

Zu den großen Niederlagen seiner Karriere zählt auch das Masters-Endspiel gegen den Österreicher Thomas Muster in Monte Carlo, als er einen Matchball um Millimeter und damit seinen ersten Titel auf dem verhassten Sand vergab. Zum letzten Mal ging Becker 1999 in Wimbledon als Verlierer vom Platz - im Achtelfinale unterlag er Patrick Rafter 3:6, 2:6, 3:6.

Die Auszeichnungen

Viermal (1985, 1986, 1989, 1990) wurde Boris Becker als Deutschlands Sportler des Jahres ausgezeichnet, das kann sonst nur Schwimm-Olympiasieger Michael Groß von sich behaupten. Der Papst segnete seinen Schläger, Becker traf "Lady Di" und Bundespräsident Richard von Weiszäcker. Und die Meeresschnecke Bufonaria borisbeckeri ist nach ihm benannt. (sid)