Am Dienstag, den 29. August

29.08.2017 New York. Neun deutsche Tennisprofis müssen am Dienstag bei den US Open zum ersten Mal ran. Im Blickpunkt steht der erste Auftritt von Angelique Kerber in New York ein Jahr nach ihrem Triumph.

Zum zweiten Teil der Erstrundenspiele treten am Dienstag neun deutsche Tennisprofis an. Für Angelique Kerber wird es die erste Standortbestimmung in New York. Nach ihrem grandiosen Jahr 2016 waren ihre Ergebnisse bei den Grand-Slam-Turnieren in dieser Saison eher enttäuschend.

ANDREA PETKOVIC - JENNIFER BRADY

Die einstige Top-Ten-Spielerin Petkovic ist bei den vier Majors 2017 noch nicht über die zweite Runde hinausgekommen, bei den French Open und in Wimbledon schied sie sogar gleich nach der ersten Partie aus. Auf die Amerikanerin Brady trifft sie zum ersten Mal.

MAXIMILIAN MARTERER - DONALD YOUNG

Qualifikant Marterer gibt sein Debüt auf Grand-Slam-Ebene. Ein Sieg gegen den US-Profi wäre eine Überraschung. Selbst auf der ATP-Tour wartet der Weltranglisten-125. noch auf den ersten Hauptfeld-Sieg.

ANGELIQUE KERBER - NAOMI OSAKA

Bei den Australian Open als Titelverteidigerin im Achtelfinale raus, ein Erstrunden-Debakel bei den French Open und die Runde der besten 16 in Wimbledon: Vorjahressiegerin Kerber hat in New York etwas gutzumachen. Gegen die 19-jährige Osaka ist es das erste Duell.

SABINE LISICKI - SHUAI ZHANG

Lisicki hatte lange pausieren müssen und war erst kurz vor Wimbledon auf die Tour zurückgekehrt. Beim Hartplatz-Turnier in Washington stand die Berlinerin zuletzt im Viertelfinale, gegen die an Position 27 gesetzte Chinesin ist sie eher Außenseiterin.

TATJANA MARIA - ASHLEY KRATZER

Die Amerikanerin ist erst 18 Jahre alt und eine von acht Teenagern im Damen-Feld. Von der Weltranglistenposition her ist Maria favorisiert, Kratzer profitierte als Nummer 343 von einer Wildcard.

PHILIPP KOHLSCHREIBER - TIM SMYCZEK

Der Augsburger rutschte nach der Absage des Weltranglisten-Zweiten Andy Murray doch noch auf die Setzliste. Und bekam dadurch kurzfristig den Amerikaner Smyczek als neuen Gegner.

DUSTIN BROWN - THOMAZ BELLUCCI

Brown ist ein Publikumsliebling und immer für ein Spektakel gut. An den Brasilianer hat er keine guten Erinnerungen. Bei den Olympischen Spielen in Rio zog er sich in der Erstrundenpartie gegen Bellucci einen doppelten Bänderriss zu.

JAN-LENNARD STRUFF - ALEXANDER DOLGOPOLOW

Der Warsteiner tritt mit dem Selbstvertrauen des Halbfinal-Einzugs in Winston-Salem in der Woche vor den US Open an. Mit dem Ukrainer misst sich der 27-Jährige zum ersten Mal.

CEDRIK-MARCEL STEBE - NICOLAS KICKER

Stebe ist neben Marterer und der bereits am Montag ausgeschiedenen Anna Zaja einer von drei deutschen Qualifikanten. Der 26-Jährige ist erstmals seit den Australian Open 2013 wieder im Hauptfeld dabei. Gegen den Argentinier musste Stebe noch nie ran. (dpa)