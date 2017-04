VLN-Langstreckenmeisterschaft auf Nürburgring

BONN. Bei der Generalprobe für den 24-Stunden-Klassiker bestimmt die Taktik den Rennverlauf. Die Baumann-Brüder aus Bonn gehen in ihrem neuen Lexus an den Start.

Von Oliver Ermert, 08.04.2017

An diesem Samstag findet der zweite Lauf zur VLN-Langstreckenmeisterschaft auf dem Nürburgring statt. Wie bereits im Auftaktrennen wird es wieder eng auf der Nordschleife. Über 190 Fahrzeuge sind gemeldet, darunter 31 GT-3 Boliden. Auch außerhalb der GT-3-Klasse sind überaus spektakuläre Autos am Start, zum Beispiel die beiden Glickenhaus-Rennwagen. Die Teams nutzen den Lauf in erster Linie als Generalprobe für das 24-Stunden-Rennen am 27. und 28. Mai.

„Die Kunst des Autofahrens ist, so langsam wie möglich der Schnellste zu sein.“ Dieses Bonmot wird Emerson Fittipaldi, Formel-1-Weltmeister 1972 und 1974, zugeschrieben. Seit es die Balance-of-Performance gibt, ein Regelwerk zur Angleichung der Fahrzeugleistungen, bemühen sich die Teams zumindest vor dem 24-h-Rennen, diese Kunst zu perfektionieren. Man will im Hinblick auf den Langstreckenklassiker zwar möglichst langsam erscheinen und günstig eingestuft werden, aber dennoch nicht verlieren.

Beim Auftaktrennen vor zwei Wochen ist dieser Spagat keinem gelungen. Die Porsche von Manthey und Falken fuhren an der Spitze in einer eigenen Liga, die Mercedes versuchten, unauffällig über die Runden zu kommen, und die BMW-Teams trödelten so übertrieben langsam, dass der Bluff offensichtlich war. Im Porsche-Lager schwächelte dagegen das Frikadelli-Team, das mit dem 21. Rang vorliebnehmen musste.

An diesem Samstag setzt das Team zwei GT-3-Rennwagen ein. Im Porsche mit der Startnummer 30 wechseln sich Teamchef Klaus Abbelen, Sabine Schmitz und Andreas Ziegler ab. Im Schwesterauto greifen Norbert Siedler und Lucas Luhr ins Lenkrad. Luhr, einst Porsche-Werksfahrer und zweifacher Sieger des 24-h-Rennens auf dem Nürburgring (2006 und 2011), freut sich auf sein Comeback in einem Produkt aus Zuffenhausen. „Ich bin schon ein bisschen nervös, nach einigen Jahren zum ersten Mal wieder in einem Porsche zu sitzen. Aber ich bin auf 911ern großgeworden und habe meine Karriere mit diesen Sportwagen begonnen. Das ist vermutlich wie Fahrradfahren: einmal Porsche, immer Porsche.“

Teamchef Abbelen hofft, seine Siegchancen durch den Einsatz des zweiten Wagens zu verbessern. „Schließlich haben wir jetzt zwei Eisen im Feuer“, so Abbelen. Auch die Bonner Horst und Helmut Baumann freuen sich auf ein neues Auto. Sie werden erstmals in einem Lexus RcF Cup Car an den Start gehen. Das Auto wurde in der vergangenen Woche ausgeliefert. Weltweit existieren nur vier Fahrzeuge in dieser Version. „In Deutschland ist unser Auto ein Exot. Der Einsatz weiterer Exemplare ist 2017 nicht zu erwarten“, freut sich Helmut Baumann über das seltene Stück. Die Brüder werden sich im Cockpit mit dem Leverkusener Klaus Niesen abwechseln. Auch ein Start beim 24-h-Rennen ist geplant. Sollte die Flunder die Erwartungen nicht erfüllen, steht das alte Auto bereit.

Das Training findet zwischen 8.30 Uhr und 10 Uhr statt. Das Rennen über vier Stunden startet um 12 Uhr.