DEL- Playoffs

Köln. Einen Tag nach der Freistellung von Nationalspieler Patrick Hager im Anschluss an das 1:5-Debakel am vergangenen Mittwoch in Wolfsburg zeigten die KEC-Profis die erhoffte Reaktion.

Von Martin Sauerborn, 17.03.2017

Vor am Ende 11368 total begeisterten Zuschauern in der Lanxess Arena und den Augen des anwesenden Hager befand, verhinderte der achtfache deutsche Eishockeymeister mit einem emotionalen Auftritt das vorzeitige Saisonaus. Mit einem verdienten und heraus gearbeiteten 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) gegen die Wolfsburg Grizzlys verkürzten die Haie die Playoff-Viertelfinalserie „best of seven“ auf 2:3. Spiel sechs und der nächste Matchpuck für die Wolfsburger steigt am Sonntag (19 Uhr) in der Arena der Niedersachsen.

Die Haie kamen nicht nur ohne Hager aufs Eis. Trainer Cory Clouston hatte auch seine Formationen auf links gedreht. Max Reinhart blieb wie in Spiel vier nur ein Tribünenplatz und für den suspendierten Hager durfte Jean-Francois Boucher ran. Im Sturm lief Philip Gogulla mit Kai Hospelt und Sebastian Uvira auf, Ryan Jones spielte neben Alex Bolduc und Nico Krämmer. Mit dem gleich wachen Heimpublikum im Rücken zeigten die Hausherren sofort ihren Willen, in der Serie zu bleiben.

Mit guter Körpersprache nahmen sie etwas ungestüm den Kampf an, agierten aber deshalb im Zusammenspiel zu ungenau, um wirklich gefährlich vor dem Tor von Felix Brückmann aufzutauchen. Und da mussten sie hin, denn nur ein Tor konnte ihnen das Selbstbewusstsein einhauchen, das sie so dringend benötigten. Die Wolfsburger blieben trotz des wilden Bemühens des KEC unbeeindruckt und spielten ihr System diszipliniert runter. Das sah sicher, schnell und strukturiert aus. Und so cool wie Pavel Gross hinter der Bande coachte.

Der Grizzlys-Trainer, der in der Vergangenheit mit seinen unkontrollierten emotionalen Ausbrüche schon mal für Unruhe im eigenen Team verantwortlich zeichnete, ist in dieser Serie die Ruhe selbst. Auf dieser Basis kreierte Wolfsburg die besseren Chancen und ging verdient in Führung. Ex-Hai Sebastian Furchner luchste dem nicht nur dieser Szene verunsicherten KEC-Starverteidiger Christian Ehrhoff an der Grenze zum Foul die Scheibe ab und verlud Gustaf Wesslau (13.). Dem schwedischen Torwart fehlte einmal mehr seine Dominanz aus der Hauptrunde.

Die Haie brauchten einen besonderen Moment, denn Wolfsburg stand mit einem starken Felix Brückmann im Kasten auch im zweiten Drittel in der Defensive sicher. Hätte Brent Aubin nicht nur den Pfosten getroffen (29.), die Serie wäre wohl durch gewesen. Dann schenkten die Schiedsrichter den Kölnern eine erste Strafe und damit das Momentum. Denn der bis dahin schon beste Hai Shawn Lalonde packte einen seiner Schlagschüsse aus.

Von Ex-Haie Björn Krupp leicht abgefälscht, fand die Scheibe mit Hilfe des Innenpfostens den Weg und von da zum 1:1 ins Netz (34.). Von nur fünf KEC-Toren in diesem Viertelfinale, war es das dritte für den schussgewaltigen Verteidiger. Ganz wichtig, dass Wesslau direkt im Anschluss zweimal gegen Armin Wurm und Jeff Likens seine Extraklasse wieder entdeckte. Die Kölner bauten sich daran weiter auf und nutzten ihre dritte Überzahl zum 2:1. Frederik Eriksson brachte 28 Sekunden vor Ende des zweiten Abschnitts den Puck vors Tor, wo Travis Turnbull entscheidend abfälschte. Es war erst das zweite Stürmertor der Haie in dieser Serie und eine Erlösung für den Kanadier, der nach dem Treffer seinen aufgestauten Frust dieser Saison herausbrüllte.

Weil das Clouston-Team mit den beiden Powertoren seine Abschlussdefizite verminderte aber nicht gänzlich abgelegen konnte, musste der KEC weiter leiden und zittern. Wesslau verhinderte das zweite Tor von Furchner, als die Haie zum zweiten Mal in Unterzahl geraten waren (48.). Den KEC-Profis gelang es also nicht nur weitgehend der Strafbank fernzubleiben, sie kassierten auch erstmals in diesem Viertelfinale keinen Gegentreffer in Unterzahl. Ein ganz entscheidender Faktor, denn auf die Special Teams kommt es in den Playoffs nun einmal an. „Wir waren heute in Unter- und Überzahl besser.

Wir mussten gewinnen und es fühlt groß an. Es mcht so einen Spaß zu gewinnen“, freute sich der erleichterte Siegtorschütze Turnbull. Der KEC verteidigte leidenschaftlich, vergab durch Turnbull die Entscheidung (58.) und führte sie durch das 3:1 von Kai Hospelt durch einen Schuss ins leere Tor 40 Sekunden vor dem Ende doch noch herbei. Die Suspendierung von Hager hat ihre Wirkung also nicht verfehlt. „Wir haben uns eine weitere Chance erspielt. Die wollen wir am Sonntag nutzen.

Köln: Wesslau; Müller, Ehrhoff; Lalonde, Sulzer; Potter, Eriksson; Zerressen; Jones, Bolduc, Krämmer; Uvira, Hospelt, Gogulla; Byers, Mulock, Turnbull; Salmonsson, Latta, Boucher. – SR.: Hunnius/Schukies. Zuschauer: 11368. – Tore: 0:1 Furchner (12:26/Sharrow), 1:1 Lalonde (33:49/Eriksson, PP1), 2:1 Turnbull (39:32/Eriksson, Hospelt, PP1), 3:1 Hospelt (59:20/Potter, ENG) . – Strafminuten: Köln 4; Wolfsburg 6.