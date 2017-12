Gabriele Hirschbichler (l), Claudia Pechstein (M) und Roxanne Dufter liefen die zweitschnellste Zeit in der Teamverfolgung beim Weltcup in Calgary.

02.12.2017 Calgary. Claudia Pechstein läuft zum zweiten Mal in diesem Winter aufs Podium. Die 45-Jährige wird zusammen mit Roxanne Dufter und Gabriele Hirschbichler in der Teamverfolgung beim Weltcup in Calgary Zweite.

Das deutsche Damen-Trio hat sich beim Eisschnelllauf-Weltcup in Calgary in der Teamverfolgung bestens geschlagen. Claudia Pechstein (Berlin), Roxanne Dufter und Gabriele Hirschbichler (beide Inzell) liefen in 2:56,76 Minuten als Zweite ins Ziel.

Schneller waren im Olympic Oval nur die Japanerinnen in Weltrekordzeit von 2:53,88. Dritter wurde Kanada. Die Niederländerinnen kamen nach einem Sturz nur auf Platz neun.

Damit stehen die Chancen für die deutsche Mannschaft auf einen Startplatz bei den Olympischen Winterspielen im Februar in Südkorea gut. Vor dem vierten Weltcup in einer Woche in Salt Lake City, der noch in die Qualifikation einfließt, belegt das Team um Pechstein Rang drei im Gesamtweltcup. Acht Mannschaften gehen bei den Spielen in Pyeongchang an den Start. "Die Chancen auf Olympia stehen richtig gut", sagte Teamleiter Helge Jasch.

Nico Ihle kam dagegen über 1000 Meter nicht über den 15. Platz hinaus. Der Chemnitzer blieb in 1:08,19 Minuten zwar unter seiner Zeit von vor zwei Wochen in Stavanger - mit der Spitze hatte er aber nichts zu tun. Nachdem der Sprinter aus Sachsen zum Auftakt in Heerenveen disqualifiziert worden war, musste er in Norwegen in der leistungsschwächeren B-Gruppe antreten, die er dann gewann und somit wieder aufstieg.

Sieger in Kanada wurde der Niederländer Kai Verbij in 1:06,93 vor seinem Landsmann Kjeld Nuis und Havard Lorentzen (Norwegen). Der Russe Pawel Kulischnikow (Russland) mit der schnellsten Zeit von 1:06,88 wurde wegen Bahnüberschreitung disqualifiziert. Kurzfristig nicht antreten konnte Joel Dufter aus Inzell wegen einer Grippe. (dpa)