32:28 gegen Weißrussland

13.01.2017 Rouen. Deutschlands Gruppengegner Chile ist erfolgreich in die Handball-WM in Frankreich gestartet. Die Chilenen, die am Sonntag in Rouen zweiter Gegner der DHB-Auswahl bei dem Turnier sind, besiegten Weißrussland mit 32:28 (14:14).

Bester Torschütze der Chilenen, die im selben Hotel wie die Deutschen wohnen, war Rodrigo Salinas mit acht Treffern. Vize-Weltmeister Katar erwischte dagegen einen enttäuschenden Start in die WM. Das Team des spanischen Top-Coaches Valero Rivera López unterlag Ägypten in Paris nach schwacher Leistung mit 20:22 (8:11). Der gebürtige Kubaner Rafael Capote war mit fünf Treffern bester Werfer Katars. (dpa)