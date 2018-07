Grand Prix von Deutschland

15.07.2018 Hohenstein-Ernstthal. Marcel Schrötter feiert in der Moto2-WM mit Platz sechs ein gutes Ergebnis, Philipp Öttl mischt in der Moto3-WM ums Podium mit und wird am Ende Achter. Rückkehrer Stefan Bradl verpasst knapp die Punkte.

Die deutschen Motorrad-Piloten haben beim WM-Heimspiel auf dem Sachsenring überzeugt, auch wenn sie der beeindruckenden Kulisse von fast 90.000 Fans erneut keinen Podiumsplatz bieten konnten.

In der Moto-2-Klasse lieferte Marcel Schrötter als Sechster das beste Tagesergebnis aus deutscher Sicht ab. Philipp Öttl mischte lange im Kampf um das Podium mit und wurde am Ende im Moto-3-Rennen Achter. Beim Tages-Höhepunkt in der MotoGP fuhr auch Überraschungs-Rückkehrer Stefan Bradl als 16. ein solides Rennen, verpasste aber knapp die Punkte.

Für Bradl war schon vor dem Rennen bei bestem Sommerwetter auf der Kultstrecke in Sachsen klar, dass Punkte aus eigener Kraft kaum möglich sein würden. Obwohl er erst im zweiten Freien Training eingestiegen war, konnte der Zahlinger gefallen. Zum Auftakt der zweiten Saisonhälfte im Brünn/Tschechien Anfang August erhält der frühere Moto2-Weltmeister erneut die Chance, sein Talent zu beweisen. Der Sieg in der MotoGP ging erneut an Marc Márquez, der am Sachsenring ungeschlagen bleibt. Der Spanier baute seine WM-Führung weiter aus und geht in die Sommerpause mit 46 Punkten Vorsprung vor dem Italiener Valentino Rossi, der als Zweiter sein bestes Saisonergebnis einfuhr.

Öttl war nach 21 von 27 Runden im Moto3-Lauf Dritter und befand sich in Schlagdistanz zur Spitze. In der Schlussphase fiel der junge Bad Reichenhaller aber zurück. Nach zuletzt vier enttäuschenden Rennen dürfte Platz acht für den Bayern dennoch ein versöhnliches Ergebnis sein. Zufrieden sein kann auch Gaststarter Luca Grünwald, der als 20. das vorher gesteckte Ziel erreichte.

Schrötter beendete das Moto2-Rennen als guter Sechster, auf den ersten Podiumsplatz in der WM muss der Pilot des bayrischen IntactGP-Teams allerdings weiter warten. Dank seiner zehn Punkte aus Hohenstein-Ernstthal verbesserte sich Schrötter in der Fahrerwertung immerhin auf Platz acht.

Weiterhin unklar ist, ob die MotoGP auch in der kommenden Saison auf dem Sachsenring gastieren wird. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) besuchte die Veranstaltung und versprach den Motorsport-Fans, sich für das Event einzusetzen. Denn die Rennen ziehen das Publikum an: Über das komplette Wochenende lockten sie insgesamt 193.355 Besucher nach Hohenstein-Ernstthal. (dpa)