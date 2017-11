Biegler dennoch zuversichtlich

21.11.2017 Leverkusen. Zehn Tage vor dem WM-Auftakt gegen Kamerun werden die deutschen Handballerinnen von Personalsorgen geplagt. "Wir können derzeit nicht von einer Homogenität sprechen, weil einige Spielerinnen nur individuell trainieren können", sagte Bundestrainer Michael Biegler.

Zu den angeschlagenen Spielerinnen gehören unter anderen Kapitänin Anna Loerper und Frankreich-Legionärin Xenia Smits. Biegler wird daher für die abschließenden Test-Länderspiele am Freitag in der Slowakei und am Samstag gegen Island zwei verschiedene Aufgebote benennen. "Alle fitten Spielerinnen werden am Donnerstag mit dem Bus nach Bratislava reisen", kündigte Biegler an. Der Rest des 28-köpfigen Kaders bleibe in Leverkusen und werde dort am Freitag trainieren.

Biegler gab sich aber zuversichtlich, bis zur WM alle Spielerinnen fit zu bekommen. "Es ist keine hier beim Lehrgang, die es nicht schaffen kann", betonte der Bundestrainer. "Ich bin sicher, dass wir über die Ziellinie kommen." (dpa)