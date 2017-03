Turnier in den USA

30.03.2017 Plymouth/USA. Deutschlands Eishockey-Frauen starten am Freitag als krasser Außenseiter in die Weltmeisterschaft in den USA. In Plymouth im US-Bundesstaat Michigan trifft das Team von Bundestrainer Benjamin Hinterstocker zunächst auf Schweden.

Weitere Vorrundengegner für den Aufsteiger sind Tschechien am 1. April und die Schweiz am 3. April. "Die anstehende A-Weltmeisterschaft ist eine große sportliche Herausforderung", sagte Hinterstocker vor dem WM-Start.

Gerade noch rechtzeitig konnte ein Boykott des US-Teams abgewendet werden. Die Spielerinnen des Titelverteidigers hatten seit Monaten mit dem US-Verband im Clinch gelegen und mehr Geld und mehr logistische Unterstützung gefordert. Kurz vor dem WM-Start einigten sich beide Parteien auf einen Kompromiss. (dpa)