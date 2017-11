WM-Ticket sicher

23.11.2017 St. Gallen. Die deutschen Curler um Skip Alexander Baumann haben bei der EM in St. Gallen mit Platz fünf ihre beste Platzierung erreicht und sich auch für die WM qualifiziert.

Im entscheidenden letzten Gruppenspiel mussten sich die Deutschen den starken Norwegern mit 4:6 geschlagen geben. Damit mussten sie die Hoffnung auf eine Medaille in der Schweiz aufgeben. "Wir sind extrem zufrieden mit der EM-Leistung und können nun mit breiter Brust in das Olympia-Qualifikationsturnier in Pilsen gehen", erklärte Baumann.

Der Fokus des Teams liegt nun erst mal nicht auf der WM im Frühjahr in Las Vegas, sondern auf dem Turnier vom 5. bis 10. Dezember im tschechischen Pilsen. Werden die Deutschen nach Duellen mit China, Dänemark, Finnland, Italien, Niederlande, Russland und Gastgeber Tschechien Erster oder Zweiter, erhalten sie noch einen Startplatz für die Winterspiele in Pyeongchang vom 9. bis 25. Februar. (dpa)