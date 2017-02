Feuz neuer Weltmeister

Andreas Sander belegte in der WM-Abfahrt einen guten achten Platz belegt.

12.02.2017 St. Moritz. Andreas Sander hat bei der alpinen WM in St. Moritz mit einem starken achten Platz in der Abfahrt überzeugt. Dem Ennepataler fehlten am Sonntag beim Heimsieg des Schweizers Beat Feuz nur 0,19 Sekunden auf das Podest.

Sander sorgte für den ersten Top-Ten-Rang des Deutschen Skiverbands in einer WM-Abfahrt seit 16 Jahren - 2001 hatte Florian Eckert Bronze gewonnen. Thomas Dreßen als überraschender Zwölfter und Josef Ferstl auf Platz 16 nach 30 Startern rundeten das gute Gesamtergebnis des DSV ab. Feuz feierte im Engadin seinen ersten WM-Titel: Er verwies Super-G-Weltmeister Erik Guay aus Kanada und den Österreicher Max Franz auf die Plätze. (dpa)