Sieg in Oslo

15.10.2017 Oslo. Die Weltcup-Saison hat für die deutschen Springreiter mit einem Sieg begonnen. Daniel Deußer gewann beim Auftakt der Hallen-Serie den Großen Preis von Oslo.

Der in Belgien lebende Hesse setzte sich im Sattel von Cornet durch und sammelte die ersten 20 Punkte für das Finale im kommenden April in Paris. Deußer ritt im Stechen mit dem Wallach fehlerfrei und benötigte 36,83 Sekunden. Damit lag der 36 Jahre alte Reiter knapp vor dem Franzosen Kevin Staut mit For Joy (36,96). Platz drei ging an die Australierin Edwina Tops-Alexander mit California (38,22).

Ohne Punkte blieben bei der ersten von 13 Etappen des Weltcups in Westeuropa Meredith Michaels-Beerbaum aus Thedinghausen und Marco Kutscher aus Bad Essen. Beide verpassten das Stechen. Michaels-Beerbaum kam nach einem Abwurf mit Daisy auf Rang 20. Kutscher ritt mit acht Strafpunkten im Sattel von Clenur auf Platz 28.

Mehrere deutsche Topreiter reisten am Wochenende bis nach China und waren in Peking am Start, blieben aber ohne Sieg. Im Olympiastadion gewann der Schwede Henrik von Eckermann den Großen Preis. Der in der Nähe von Bonn lebende Reiter siegte mit Cincitty vor der US-Amerikanerin Lauren Hough mit Leonidas. Dritter wurde Christian Ahlmann aus Marl mit Cinetto. (dpa)