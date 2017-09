Fiba gegen Euroleague

BONN. Seit Jahren streiten sich der Weltverband Fiba und die privatwirtschaftlich organisierte Euroleague. Wie es dazu kam und warum der Streit nun eskaliert.

Selten waren sich die Clubs der Basketball-Bundesliga (BBL) so einig: Der Dauerdisput zwischen dem Weltverband Fiba und der privatwirtschaftlich organisierten Euroleague (Barcelona), gelegentlich gar als "Basketball-Krieg" in den Schlagzeilen und vor höchsten Gerichten ausgetragen, schadet dem Basketball. Beide Organisationen streiten sich seit Jahren über die Hoheit der europäischen Club-Wettbewerbe. Nun eskaliert der Streit: Die Fiba hat sogenannte Länderspielfenster angeordnet, in denen die Nationalteams ihre Spiele austragen sollen, zum Beispiel in der zweiten Novemberhälfte oder im Februar 2018 um die WM-Qualifikation.

Dafür wird der nationale Liga-Spielbetrieb unterbrochen und die ohnehin beachtlichen Probleme eines Spielplangestalters ins Absurde gesteigert: Für zu viele Club-Spiele, nationale und europäische, hat er zwischen Ende September und Mai chronisch zu wenige Termine.

Doch das viel größere Problem ergibt sich für die sportliche Qualität der Nationalteams, die im Desaster zu enden droht, denn einige Wettbewerbe wollen nicht nach der Fiba-Pfeife tanzen. Dass die US-Profiliga NBA ihren Spielbetrieb nicht unterbricht, war abzusehen. Deshalb werden die deutschen NBA-Kräfte Dennis Schröder und Daniel Theis nicht zur Verfügung stehen. Als auch die Euroleague verkündete, es wie die NBA zu handhaben, war das die nächste Kriegserklärung an die Fiba. Da die besten Spieler eines Landes international verstreut bei den "dicksten Brötchengebern" (Clubs) spielen und verstärkt auch in der Euroleague, schrumpft die Qualität der Nationalteams somit auf B-Niveau.

Worauf geht der Streit zurück?

"Das Gütesiegel Nationalmannschaft wird mit Füßen getreten", zürnt Marco Baldi, Geschäftsführer von Alba Berlin. "Ich finde, es eine Schande, dass dies auf dem Rücken der Clubs und Spieler ausgetragen wird", sagt Rolf Beyer, Geschäftsführer bei Meister Brose Bamberg. Sein Team spielt in der Euroleague und hat "Potenzial für sieben Nationalspieler" (Beyer) aus aller Herren Länder. Europas Streithähne "sollten sich in einer Berghütte einschließen, bis es eine Lösung gibt", fordert BBL-Präsident Alexander Reil.

Die BBL kann jedoch auch nicht machen, was sie will. Sie hat einen Vertrag mit dem Deutschen Basketball Bund (DBB), der wiederum als nationaler Verband der verlängerte Arm der Fiba ist. So liegen die Machtverhältnisse mehr oder weniger in jedem anderen Basketballland Europas. Der Streit geht zurück auf unterschiedliche Ansichten, wie die europäischen Club-Wettbewerbe vermarktet und organisiert werden sollen. Spitzenclubs waren Ende der 1990-er Jahre unzufrieden mit der Fiba. Zur Saison 2000/01 gründeten diese Clubs ihre eigene Liga, womit der bisherige Fiba-Wettbewerb "Europapokal der Landesmeister" von Jahr zu Jahr mehr an Bedeutung verlor. Die Teilnahme an der Euroleague war wirtschaftlich lukrativer.

In den Jahren danach "gab es einen regelrechten Wildwuchs an Wettbewerben", sagt Wolfgang Wiedlich, Präsident der Telekom Baskets, "und mit jeder weiteren Verzettelung ist die Sehnsucht der Clubs nach einer einheitlichen Regelung gewachsen. Die deutliche Mehrheit will die sportlichen Qualifikation nach nationalen Tabellen."dpa