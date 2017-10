0:1-Niederlage gegen Mannheim

Köln. Die Kölner Haie drohen nach dem dritten punktlosen Spiel in Folge im Mittelmaß zu versinken. Gegen die Adler Mannheim verlor das Team von Trainer Clouston am Sonntag 0:1.

Von Tobias Carspecken, 29.10.2017

Langjährige Vereinstreue kommt im Profisport immer seltener vor. Der Wandel der Zeit macht in diesem Punkt auch vor dem Eishockey keinen Halt. Doch es gibt auch Kandidaten wie Philip Gogulla, die gegen den Strom schwimmen. Als Profispieler hat der Flügelstürmer der Kölner Haie in Deutschland nie den Verein gewechselt.

Bei der 2:3-Niederlage am Freitag bei den Nürnberg Ice Tigers absolvierte der 30-Jährige seinen bereits 700. Einsatz in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Als Anerkennung dafür bekam er am Sonntag vor dem Heimspiel gegen die Adler Mannheim von KEC-Geschäftsführer Oliver Müller ein Trikot mit der Rückennummer 700 überreicht. Die rund 12000 Zuschauer in der Lanxess Arena begleiteten die kleine Zeremonie mit warmem Applaus. Zwei Stunden später war von dieser freundlichen Atmosphäre nichts mehr zu spüren. Es setzte Pfiffe von den Rängen.

Der KEC hatte seinen Anhang durch eine 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)-Niederlage einmal mehr enttäuscht und droht nach dem dritten punktlosen Spiel in Folge im Mittelmaß zu versinken. Das Prestigeduell zweier DEL-Urgesteine begann mit Vorteilen für die Kurpfälzer, die im ersten Drittel gleich 17 Mal auf das Kölner Gehäuse schossen. Die meisten Abschlüsse strahlten allerdings keine zwingende Gefahr aus, zu dicht gestaffelt verteidigte die Defensive des KEC. Einem Mannheimer Torerfolg am nächsten kam da schon Matthias Plachta, der die Scheibe aus spitzem Winkel an den Außenpfosten setzte (6.). Die Offensivbemühungen der Haie fielen angesichts von nur sechs Torschüssen in den ersten 20 Minuten wesentlich spärlicher aus. Nach der Gegentorflut in den Duellen mit den Topteams Berlin (2:4) und Nürnberg (2:5) vermittelte das vorsichtig agierende Team von Trainer Cory Clouston den Eindruck, als stünde defensive Stabilität diesmal ganz oben auf der Agenda.

Kai Hospelt holte im Slot zum Schuss aus, traf das Spielgerät aber nicht richtig und verzog knapp (6.). Sechs Minuten später scheiterte Justin Shugg mit einem verdeckten Handgelenksschuss an Chet Pickard, der die Scheibe mit der Fanghand aus der Luft pflückte. Doch wirklich gefährlich war das alles nicht. Daran änderte sich auch im zweiten Spielabschnitt nichts. Die Partie wurde immer zerfahrener, der DEL-Klassiker blieb deutlich hinter den Erwartungen zurück.

Weil sich die Haie durch Alexander Sulzer, der nach Querpass von Jean-Francois Boucher frei vor dem Tor am Puck vorbeischlug (32.), nur eine gute Möglichkeit herausarbeiteten, durften sie sich nicht darüber beschweren, dass sie nach 38 Minuten in Rückstand gerieten. Brent Raedeke überwand Justin Peters aus der Nahdistanz mit einem Schuss ins lange Eck. Fast wäre den Kölnern eine postwendende Antwort gelungen, doch Felix Schütz scheiterte mit seinem Alleingang an Pickard (39.). Ihre fehlende Durchschlagskraft konnten die Haie auch im letzten Drittel nicht beheben. Selbst in rund 90 Sekunden langer doppelter Überzahl gelang ihnen kein Torerfolg. Das galt später auch für Shugg, der den Puck an die Latte zimmerte (57.).

Durch den neuerlichen Rückschlag ist der Druck auf die Kölner vor dem Heimspiel am Dienstag (19.30 Uhr, Lanxess Arena) gegen den ERC Ingolstadt noch einmal gewachsen. Bekommt der KEC dann erneut nicht die Kurve, könnte es langsam ungemütlich werden. Auch für Trainer Clouston.

Köln: Peters; Sulzer, Lalonde; Ehrhoff, Zerressen; Eriksson, Müller; Tiffels; Hanowski, Schütz, Shugg; Gogulla, Hospelt, R. Jones; Uvira, Latta, Krämmer; Wruck, Boucher, Dumont. – SR: Köttstorfer/Schukies. – Zuschauer: 11968. – Tore: 0:1 Raedeke (37:21). – Strafminuten: Köln 10; Mannheim 10.