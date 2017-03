Frühjahres-Klassiker

05.03.2017 Bois d'Arcy. Der Franzose Arnaud Demare hat nach 148,9 Kilometern die Auftakt-Etappe der Fernfahrt Paris-Nizza im Spurt vor einem Landsmann Julian Alaphilippe gewonnen.

Auf der letzten kleinen Steigung vor dem Ziel in Bois d'Arcy hatten die beiden aus einer Spitzengruppe attackiert. Demare hatte im Vorjahr den ersten Saison-Klassiker Mailand-Sanremo gewonnen, der in diesem Jahr am übernächsten Samstag gestartet werden wird.

Obwohl sie in der Spitzengruppe fuhren, landeten die deutschen Topsprinter André Greipel und Marcel Kittel nicht unter den ersten Zehn des Tagesklassements. Die Kandidaten für den Gesamtsieg - Alberto Contador und Richie Porte - verloren fast 50 Sekunden auf Demare, der das Gelbe Trikot eroberte.

Der deutsche Ex-Meister Emanuel Buchmann kam bei der 75. Ausgabe der Fernfahrt nicht weit. Der Profi aus dem Bora-hansgrohe-Team war in einen Massensturz verwickelt und musste mit einer Knieverletzung aufgeben. (dpa)