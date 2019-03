Auftakt gegen Argentinien

21.03.2019 London. Die deutschen Tennis-Herren bestreiten in der Finalrunde im Davis Cup ihr erstes Gruppenspiel gegen Argentinien am dritten Turniertag.

Eröffnet wird die Endspiel-Woche am 18. November mit dem Duell zwischen Titelverteidiger Kroatien und Russland. Das geht aus den veröffentlichten Spielplänen hervor. Nach der umstrittenen Reform des traditionsreichen Mannschaftswettbewerbes kämpfen vom 18. bis 24. November 18 Teams in Madrid um den Titel.

Am 20. November trifft die Auswahl von Bundestrainer Michael Kohlmann auf Argentinien. Am Tag darauf steht das zweite Gruppenspiel gegen Chile an. In der spanischen Hauptstadt wird in sechs Dreiergruppen gespielt. Die Gruppensieger und zwei besten Zweiten erreichen die K.o.-Phase. Gespielt werden jeweils zwei Einzel und ein Doppel.

Ein mögliches Viertelfinale stünde für das Team des Deutschen Tennis Bundes am Freitag an. Für Samstag, 23. November, sind die Halbfinals terminiert, das Endspiel findet am Sonntag statt.

Nicht mit dabei sein wird Deutschlands Spitzenspieler Alexander Zverev, der nach dem Erstrunden-Sieg gegen Ungarn erneut seinen Verzicht auf die Endspiel-Woche am Ende der Saison bekräftigt hatte.

Die Gruppen beim Davis-Cup-Finale:

Gruppe A: Frankreich, Serbien, Japan Gruppe B: Kroatien, Spanien, Russland Gruppe C: Argentinien, Deutschland, Chile Gruppe D: Belgien, Australien, Kolumbien Gruppe E: Großbritannien, Kasachstan, Niederlande Gruppe F: USA, Italien, Kanada (dpa)