ATP-Turnier

Jan-Lennard Struff steht in Dubai im Achtelfinale.

27.02.2018 Dubai. Im Schnelldurchgang hat Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff beim Tennisturnier in Dubai das Achtelfinale erreicht. Der 27-Jährige aus Warstein gewann sein Auftaktmatch gegen den Österreicher Andreas Haider-Maurer mit 6:2, 6:4. In nur 57 Minuten war das Duell beendet.

In der nächsten Runde trifft Struff - die Nummer 56 der Weltrangliste - entweder auf den an Nummer 8 gesetzten Japaner Yuichi Sugita oder den Weißrussen Ilja Iwaschka. Das Hartplatzturnier in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist mit 2.623.485 US-Dollar (rund 2,13 Millionen Euro) dotiert. (dpa)