Relegation gegen Portugal

14.09.2017 Oeiras. Cedrik-Marcel Stebe eröffnet am Freitag für das deutsche Davis-Cup-Team die Relegationspartie gegen Gastgeber Portugal. Der 26-Jährige aus Vaihingen trifft um 12.00 Uhr auf Joao Sousa. Das zweite Einzel bestreitet Jan-Lennard Struff gegen Pedro Sousa.

Das ergab die Auslosung im Palácio Marquês Pombal in Oeiras. In der Stadt rund 20 Kilometer westlich von Lissabon kämpft die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes gegen den Abstieg aus der Weltgruppe der besten 16 Nationen. Für das Doppel am Samstag nominierte Bundestrainer Michael Kohlmann zunächst die Davis-Cup-Debütanten Yannick Hanfmann und Tim Pütz. (dpa)