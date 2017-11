Tennis-Teamwettbewerb

26.11.2017 Lille. Die Entscheidung im Davis-Cup-Finale zwischen Frankreich und Belgien fällt erst im abschließenden Einzel.

WM-Finalist David Goffin glich in Lille für die belgische Tennis-Auswahl mit einem 7:6 (7:5), 6:3, 6:2 gegen Jo-Wilfried Tsonga zum 2:2 aus. Damit unterstrich der Weltranglisten-Siebte seine starke Form von den ATP Finals in London.

Für das letzte Einzel sind der Franzose Lucas Pouille und der Belgier Steve Darcis nominiert. Frankreich strebt seinen insgesamt zehnten und ersten Davis-Cup-Titel seit 2001 an, die Belgier peilen ihren ersten Sieg in dem prestigeträchtigen Mannschaftswettbewerb an. (dpa)