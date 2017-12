Vorschau auf die Großereignisse

Inhaltsverzeichnis 1. Das Sportjahr 2018 in der Übersicht 2. 2. Quartal 2018 3. 3. Quartal 2018 4. 4. Quartal 2018

Bonn. Sicher sind die Olympischen Winterspiele in Südkorea und die Fußball-WM in Russland für die Sportfans die Hauptereignisse im kommenden Jahr. Was sich aber sonst noch im Sportjahr 2018 tun wird, haben wir in einer Übersicht zusammengestellt.

Von Dierk Himstedt, 31.12.2017

Welche Großereignisse werden die Fans im Sportjahr 2018 wohl am meisten faszinieren? Man muss kein Prophet sein, dass die XXIII. Olympischen Winterspiele in Südkorea und die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland in der Gunst der Sportenthusiasten sicher ganz oben stehen. Doch das Sportjahr hat natürlich noch einige andere Events zu bieten. Wir haben mal die wichtigsten zusammengtragen.

Januar

Traditionell beginnt das Sportjahr mit dem Neujahrsspringen der Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen. Das dritte Springen in Innsbruck und das Abschlussspringen in Bischofshofen folgen am 4. und 6. Januar. Noch vor den Olympischen Spielen gibt es ein weiteres Highlight für die DSV-Adler: Die Skiflug-WM in Oberstdorf beginnt am 18. Januar.

Ein weiteres Großereignis findet in der Halle statt: Die Handball-Männer werden vom 2. bis zum 28. Januar in Kroatien den Europameister ermitteln. Fast parallel dazu werden im Tennis zwischen dem 15. und 28. Januar die ersten Grand Slam-Gewinner des neuen Jahres gekürt.

Natürlich rollt auch der Ball im neuen Jahr wieder. Bereits ab dem 12. Januar startet die Bundesliga in die Rückrunde. Zu Beginn gibt es direkt den Leckerbissen zwischen Bayer Leverkusen und Bayern München. Nur fünf Tage zuvor werden die Viertelfinal-Begegnungen im DFB-Pokal ausgelost.

Februar

Der Februar beginnt mit dem Hauptereignis des US-Sports, das auch in Deutschland immer mehr Anhänger findet - dem Superbowl der Nordamerikanischen Football-League (NFL). Minneapolis ist in diesem Jahr Gastgeber, gespielt wird am 4. Februar.

Danach steht allerdings alles im Schatten der XXIII. Olympischen Winterspiele in Pyeongchang in Südkorea. Vom 9. bis zum 25. Februar werden in 102 Wettbewerben die Medaillengewinner ermittelt. Der DOSB schickt zahlreiche aussichtsreiche Kandidaten ins Rennen.

Foto: dpa Vom 9. bis zum 25. Februar finden die Olympischen Winterspiele statt.

Auch in Bonn wird es sportlich: Vom 9. bis zum 11. Februar trifft sich die Fecht-Weltelite zum ersten Weltcup-Turnier des neuen Jahres in der ehemaligen Bundeshauptstadt.

März

Auch der März steht noch ganz im Zeichen des Wintersports. So finden vom 9. bis 18. März in Pyeongchang die XII. Paralympischen Winterspiele statt. Parallel dazu beenden die alpinen Skisportler vom 14. bis zum 18. März ihre Saison beim Weltcup-Finale im schwedischen Are. Eine Woche später steht auch bei den Biathleten der finale Weltcup der Saison im russischen Tjumen auf dem Programm.

Zeitgleich, am 18. März, starten die Motorrad-Cracks in Katar in die neue Weltmeisterschaftssaison. Und die Formel 1-Fahrer fahren den ersten Grand-Prix-Sieger der neuen Saison am 25. März im australischen Melbourne aus.

Foto: Andre Penner Am 25. März startet die Formel-1-Saison.

König Fußball lässt auch aufhorchen: Als Vorbereitung auf die WM spielt die Deutsche Nationalmannschaft am 23. März in Düsseldorf gegen den ehemaligen Welt- und Europameister Spanien und am 27. März in Berlin gegen den dreimaligen Weltmeister Brasilien.