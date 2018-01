Rekordchampion

07.01.2018 Val di Fiemme. Dario Cologna ist endgültig Mister Tour de Ski. Sein vierter Gesamterfolg kommt aber dennoch überraschend, denn der Schweizer befand sich in den vergangenen beiden Jahren zumindest von den Ergebnissen her in einem Leistungsloch.

Der 31-Jährige schien den Zenit seiner Karriere überschritten zu haben. Um so bemerkenswerter ist das Comeback in diesem Winter.

Dass es zuletzt nicht mehr so geklappt hatte, lag an der Gesundheit des Graubündeners. Er ist Asthmatiker und kämpfte zudem immer wieder mit erheblichen Wadenproblemen. Das Asthma hat er mit einer vorbeugenden Cortison-Behandlung in den Griff bekommen, die Wade hält dank einer umgestellten Lauftechnik. Grundlage dafür war ein 140 000 Euro teures Laufband, auf dem Cologna im Sommer sehr viel trainierte.

Der einst besonders im klassischen Part der Konkurrenz davonlaufende Schweizer ist nun auch im Skating Weltklasse. Diese Ausgeglichenheit in beiden Lauftechniken hatte bei der 12. Tour de Ski kein anderer Athlet zu bieten.

Cologna begann als alpiner Skiläufer und ging erst mit zwölf Jahren zum Langlauf. Der Fan des AC Mailand besitzt die Schweizer und die italienische Staatsbürgerschaft und spielte als Stürmer und im Mittelfeld einige Jahre in Südtirol Fußball. (dpa)