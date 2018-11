Fünfmaliger Weltmeister

19.11.2018 Frankfurt/Main. Der fünfmalige Darts-Weltmeister Raymond van Barneveld wird nach dem Ende des Jahres 2019 seine aktive Karriere beenden. Dies erklärte der 51 Jahre alte Niederländer auf Twitter.

"Nächstes Jahr wird mein 35. Jahr sein, in dem ich Darts auf dem höchsten Level spiele - und es wird das letzte sein", sagte "Barney", der sich viermal bei der British Darts Organisation (BDO) und einmal bei der Professional Darts Corporation (PDC) zum Weltmeister krönte. Van Barneveld galt jahrelang als härtester Widersacher von Rekord-Champion Phil "The Power" Taylor, der dieses Jahr an Neujahr aufhörte.

Der Niederländer erklärte seinen Entschluss auch damit, dass er nicht mehr so konkurrenzfähig wie früher sei. "Ich gewinne keine Turniere mehr. Ich habe nicht mehr die Motivation und die Fitness, um noch einmal anzugreifen", sagte van Barneveld. Ein Gewinner sei er, betonte er, fügte aber auch an: "Normal gewinne ich Trophäen, aber ich schaffe es nicht mehr." Die WM 2020 - also der Saisonabschluss - wird damit das letzte Turnier für van Barneveld werden. (dpa)