21.06.2018 Hamburg. Michael Kohlmann und Jens Gerlach bleiben auch im kommenden Jahr Teamchefs im Deutschen Tennis Bund.

"Unser Präsidium hat sich einstimmig dafür ausgesprochen, dass wir mit beiden auch im Jahr 2019 weiterarbeiten wollen. Sowohl Michael als auch Jens leisten hervorragende Arbeit", sagte DTB-Sportdirektor Klaus Eberhard in einem veröffentlichten Beitrag für die Sendung "Tiebreak - das Videomagazin des DTB".

Kohlmann ist seit Anfang 2015 für die Herren-Auswahl verantwortlich. Er rettete das DTB-Team dreimal vor dem Abstieg aus der Weltgruppe der besten 16 Nationen und führte die Auswahl um Alexander Zverev zuletzt ins Viertelfinale gegen Spanien, das 2:3 verloren ging.

Gerlach trat Anfang des Jahres die Nachfolge von Barbara Rittner an, feierte zum Debüt im Fed Cup einen überraschenden Erfolg in Weißrussland, scheiterte mit dem Damen-Team im Halbfinale dann aber an Tschechien. (dpa)