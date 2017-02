Titelkämpfe in St. Moritz

11.02.2017 St. Moritz. Der Deutsche Skiverband hat Maren Wiesler und Jessica Hilzinger für die Alpin-Weltmeisterschaften in St. Moritz nachnominiert und ist nun mit insgesamt 14 Sportlern vertreten.

Schon vor dem WM-Beginn hatte der DSV angekündigt, noch mindestens einer Technikerin die Möglichkeit zum Start zu geben. "Von denen, die zur Auswahl standen, haben sich die beiden am besten präsentiert", begründete Sportdirektor Wolfgang Maier die Entscheidung.

Beide sollen im Riesenslalom am Donnerstag starten, eine von beiden auch im Slalom am Samstag. "Bei der Frauen-Mannschaft muss man vielleicht auch das Zeichen setzen, dass sich dahinter noch was entwickelt und wir nicht nur mit der Vicky Rebensburg hier auftreten. Das ist auch eine strategische Maßnahme, dass es nicht so ist, wie man es gerne darstellt, dass wir komplett blank sind", sagte Maier.

Zu der Entscheidung für die 19 Jahre alte Hilzinger sagte er: "Sie hat gute Leistungen gebracht, was mich extrem gefreut hat nach eineinhalb Jahren Pause wegen ihrer Tibiaknochenverletzung. Das ist extrem langwierig. Die ist aber von Woche zu Woche immer besser und warum sollen wir ihr dann nicht die Möglichkeit geben, hier zu fahren?" Wiesler war bei der WM vor zwei Jahren Zwölfte geworden. (dpa)