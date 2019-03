Handball-Testspiel

22.03.2019 Groningen (dpa) – Die deutschen Handballerinnen haben den ersten von zwei Tests gegen die Niederlande verloren. Beim Comeback von Kapitän Kim Naidzinavicius unterlag die Auswahl des Deutschen Handballbunds (DHB) im niederländischen Groningen mit 26:29 (10:14).

Vor 3400 Zuschauern im ausverkauften Martini Plaza war Alicia Stolle mit fünf Toren beste deutsche Werferin. Beim EM-Dritten überragte Estavana Polman mit zehn Treffern. Bereits an diesem Samstag (16.45 Uhr/Sport1) steht das Rückspiel in Oldenburg an. (dpa)