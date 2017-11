23:22-Erfolg

24.11.2017 Bratislava. Trotz zahlreicher Ausfälle landen die deutschen Handball-Frauen in der Slowakei einen knappen Länderspielsieg. Allerdings offenbart die DHB-Auswahl eine Woche vor dem WM-Auftakt noch einige Schwächen.

Deutschlands Handballerinnen haben den vorletzten WM-Test erfolgreich bestanden. Das Team von Bundestrainer Michael Biegler setzte sich in Bratislava gegen die Slowakei mit 23:22 (16:13) durch.

Beste Werferinnen beim Sieger waren Emily Bölk vom Buxtehuder SV mit fünf Toren und Angie Geschke vom VfL Oldenburg (4). "Wir haben ein Spiel mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten gesehen. In der ersten Hälfte war es eine sehr gute Angriffsleistung, da haben sich in der Abwehr einige Schwächen gezeigt. Nach dem Wechsel hatten wir uns hinten stabilisiert, konnten dafür das Offensivspiel nicht mehr so dynamisch gestalten", bilanzierte DHB-Sportdirektor Wolfgang Sommerfeld. "An den Defiziten müssen wir noch arbeiten."

Die Gelegenheit dazu gibt es schon an diesem Samstag (17.00 Uhr), wenn in Dresden die WM-Generalprobe gegen Island steigt. "Ich denke, die Partie hat aufgezeigt, was wir schon ganz gut können und woran wir noch arbeiten müssen", sagte Bölk. "Wir sind optimistisch, dass es morgen ein gutes Spiel wird."

Die DHB-Auswahl musste gleich auf acht angeschlagene Spielerinnen verzichten. Kapitänin Anna Loerper, Julia Behnke, Meike Schmelzer, Svenja Huber, Xenia Smits, Saskia Lang, Kerstin Wohlbold und Stammtorhüterin Clara Woltering konnten die Reise in die Slowakei nicht antreten. Dennoch kontrollierte die deutsche Mannschaft die Partie und feierte einen verdienten Sieg, der in der Schlussphase allerdings noch einmal in Gefahr geriet. "Da haben wir zu viele Fehler gemacht", sagte Bölk.

Den WM-Auftakt bestreitet die DHB-Auswahl am kommenden Freitag in Leipzig gegen Kamerun. Weitere Vorrundengegner sind Südkorea (3. Dezember), China (5. Dezember), Serbien (6. Dezember) und Vize-Weltmeister Niederlande (8. Dezember). Die besten vier Teams jeder Gruppe erreichen das Achtelfinale. (dpa)