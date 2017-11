05.11.2017 Mannheim. Die Nationalspieler Marcel Goc und Sinan Akdag haben die Adler Mannheim vor der Länderspiel-Pause zum knappen Sieg über die Nürnberg Ice Tigers geführt. Der siebenmalige deutsche Eishockey-Meister bezwang die Franken in der Verlängerung mit 2:1 (0:0, 1:0, 0:1).

Der frühere NHL-Stürmer Goc brachte die Mannheimer in Führung. Erst vier Sekunden vor dem Ende glich Philippe Dupuis für die Franken aus, die als Tabellenführer in den Spieltag gegangen waren. Adler-Profi Akdag gelang dann an seinem 28. Geburtstag in der Overtime der Siegtreffer und sorgte damit für die zweite Niederlage der Nürnberger in Serie. Anders als Verteidiger Akdag ist Goc für den Deutschland Cup vom Freitag bis Sonntag in Augsburg nicht nominiert. Der Auswahlkapitän wird beim wichtigen Olympia-Test geschont.

Mit einem verdienten Erfolg gehen die Eisbären Berlin in die Länderspiel-Pause. Nach zuvor zwei Niederlagen setzte sich die Mannschaft von Trainer Uwe Krupp mit 5:2 (0:0, 2:0, 3:2) bei den Grizzlys Wolfsburg durch. Die Iserlohn Roosters bestätigten mit dem 4:1 (0:0, 1:0, 3:1) gegen den ERC Ingolstadt ihren Aufwärtstrend. (dpa)