30.01.2018 Düsseldorf. Die Düsseldorfer EG hat Stürmer Marcel Brandt aus disziplinarischen Gründen mit sofortiger Wirkung suspendiert. Wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mitteilte, habe der 25-Jährige bereits nicht mehr am Mannschaftstraining teilgenommen.

"Marcel Brandt hat seine eigenen Interessen wiederholt über die der Mannschaft und des Clubs gestellt. Aufgrund seines teamschädigenden Verhaltens wird er nicht mehr für die DEG zum Einsatz kommen", erklärte Geschäftsführer Stefan Adam.

Der neue Cheftrainer Tobias Abstreiter meinte, der Schritt sei alternativlos gewesen. "Marcels Verhalten im Umfeld der Spiele und gegenüber seinen Teamkameraden war in den vergangenen Wochen und insbesondere bei der Begegnung gegen Wolfsburg unverständlich und enttäuschend. Wir brauchen in dieser Phase der Saison eine Mannschaft, in der alle an einem Strang ziehen. Das war bei Marcel leider nicht der Fall", betonte der Coach.

Brandt war in der Saison 2015/16 von den Straubing Tigers nach Düsseldorf gewechselt. Er bestritt für die DEG insgesamt 140 Spiele und erzielte dabei zwölf Tore. (dpa)