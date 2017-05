Eishockey-WM in Köln

Köln. Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat mit einem überzeugenden 4:1 (2:1/2:0/0:0) – Erfolg gegen Italien ihre Chance auf das Viertelfinale bei der WM in Köln bewahrt. Im Mittelpunkt stand der erste Auftritt von Jungstar Leon Draisaitl (Edmonton Oilers) bei der Heim-WM.

Von Alexander Brandt-Memet, 13.05.2017

Am Mittag war Draisaitl erst aus Kanada eingetroffen, am Abend stand er trotz der Reisetrapatzen bereits auf dem Eis und wurde frenetisch gefeiert. Viel Kult um einen 21-jährigen, der sicher einmal der beste deutsche NHL-Stürmer überhaupt sein wird, wenn er es nicht bereits ist. Möglicherweise nahm Draisaitl durch den Rummel um seine Person sogar ein wenig Druck vom deutschen Team, das gegen Italien unbedingt gewinnen musste, um im Rennen ums Viertelfinale zu bleiben.Philip Gogulla von den Kölner Haien war diesmal nicht im Kader, der Ex-Kölner Danny Aus den Birken stand im Tor. Der ebenfalls aus Nordamerika eingeflogene Startorhüter Philipp Grubauer saß als Ersatz auf der Bank.Schon der erste Wechsel der Deutschen war vielversprechend, Draisaitl brachte die Scheibe ins italienische Drittel und Christian Ehrhoff scheiterte nur knapp.

Das Duo harmonierte prächtig weiter, drei Minuten später passte Draisaitl wieder schön in den Lauf von Ehrhoff, der diesmal sofort schoss und zum 1:0 traf. Allerdings war der Jubel kaum verklungen, als auch schon das 1:1 durch einen Schuss von Michele Marchetti durch Aus den Birkens Schoner fiel. Erst in der Schlussphase des ersten Drittels bekamen die Deutschen das Spiel wieder in den Griff und erarbeiteten sich torgefährliche Szenen. Der Druck führte zu einem ersten deutschen Überzahlspiel, das Matthias Plachta sehenswert mit einer Direktabnahme zum 1:2 abschloss.Zu Beginn des zweiten Abschnitts setzten die Deutschen sofort nach und machten Druck, die Italiener hatten in dieser Phase Probleme, die Scheibe aus ihrer Zone zu bekommen.

Frank Hördler spielte in der 23. Minute einen schönen Querpass zu Yannic Seidenberg, der zum 1:3 abschloss. Nun fiel der Druck vom DEB-Team ab, der Puck lief deutlich leichter durch die Reihen. Dominik Kahun erhöhte kurze Zeit später sogar auf 1:4, doch die Mannschaft schaltete nicht zurück, sondern machte weiter Druck, obwohl sie 24 Stunden zuvor erst noch gegen Dänemark gespielt hatte. Italien kam erst wieder ins Spiel, als Dennis Seidenberg nach einem harten Bandencheck gleich zwei Strafen kassierten. Vier Minuten Powerplay für die Italiener und Team Deutschland hatte Glück, das Marco Insan nur die Latte traf (33.).

Und dann war da ja noch Draisaitl, der in der 36. Minute sämtliche Gegenspieler stehen ließ und nur knapp am Torhüter scheiterte. Im Schlussdrittel zauberte der NHL-Star noch einmal mit Ehrhoff, der knapp den fünften Treffer verpasste. Aber auch die anderen deutschen Spieler zeigten deutlich mehr Selbstvertrauen in ihren Aktionen, der Erfolg tat ihnen nach der bitteren 2:3-Niederlage nach Verlängerung tags zuvor gegen Dänemark sichtlich gut. Italien versuchte noch einmal alles, um ins Spiel zurückzukommen, doch Aus den Birken stand sicher und hielt das Ergebnis für sein Team fest.Die 18.712 Zuschauer belohnten den Erfolg in der Schlussminute mit Standing Ovations, zwei Sekunden vor Schluss hatte Draisaitl noch eine Torchance und wurde nach dem Spiel zum wertvollsten Spieler seines Teams gekürt.

Am Dienstag trifft die deutsche Mannschaft auf Lettland und muss gegen die Balten unbedingt gewinnen, um ins Viertelfinale einzuziehen.

Deutschland: Aus den Birken, Reul, Ehrhoff, Reimer, Tiffels, Ehliz,Müller, D.Seidenberg, Schütz, Hager, Wolf,Hördler, Abeltshauser, Macek, Draisaitl, PlachtaKruger, Fauser, Kink, Kahun, Y. Seidenberg

Tore: 0:1 (03:34) Ehrhoff (Draisaitl), 1:1 (04:21) Marchetti (Kostner), 1:2 (18:16) Plachta (D. Seidenberg/Kahun), 1:3 (22:46) Y. Seidenberg (Hördler), 1:4 (26:00) Kahun (Y. Seidenberg)

Strafminuten: Italien 4, Deutschland 8

Zuschauer: 18.712

Schiedsrichter: Reneau (USA), Wehrli (Schweiz)