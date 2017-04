"Zum Auftakt gute Leistung"

Das deutsche Team um Skip Alexander Baumann startete mit einem Sieg und einer Niederlage in die WM.

02.04.2017 Edmonton. Die deutschen Curling-Männer sind mit einem Sieg und einer Niederlage in die WM in Edmonton gestartet. Die Mannschaft um Skip Alexander Baumann gewann zum Auftakt der Endrunde in Kanada zunächst 6:5 gegen die Niederlande, ehe die Italiener mit 7:5 die Oberhand behielten.

"Insgesamt war das zum Auftakt eine gute Leistung", resümierte Bundestrainer Thomas Lips. Noch bis zum 6. April sind die Deutschen in der Gruppenphase gefordert. Nach Rang zwölf bei der vergangenen WM hatte es Lips als vermessen bezeichnet, in Kanada die direkte Qualifikation für die Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang als Ziel auszugeben. (dpa)