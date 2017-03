Chance noch bei Quali-Turnier

Die Curling-WM findet derzeit in Peking statt.

23.03.2017 Peking. Die deutschen Damen haben bei der Curling-WM in Peking die gute Ausgangslage nicht genutzt. Nach Niederlagen gegen Schottland und Tschechien ist die Chance auf die direkte Olympia-Qualifikation dahin. Nach Pyeongchang kann das Team trotzdem noch kommen.

Die deutschen Curling-Frauen haben bei der WM in Peking die direkte Olympia-Qualifikation verpasst. Das Team um Skip Daniela Jentsch verlor bei den Titelkämpfen in China 2:7 gegen Schottland und 3:5 gegen Tschechien.

Einen für das direkte Winterspiel-Ticket notwendigen Platz unter den besten Acht in der Qualifikations-Rangliste kann die deutsche Auswahl damit nicht mehr erreichen. Die Chance auf die Olympia-Teilnahme bleibt aber: Bei einem Qualifikationsturnier in diesem Jahr muss Deutschland Erster oder Zweiter werden.

"Heute war die spielerische Leistung einfach nicht gut genug", sagte Bundestrainer Thomas Lips. "Und auch gegen Tschechien lag es nicht an der Stärke des Gegners, sondern an unseren Fehlern, dass wir verloren haben." In der WM-Tabelle belegt das deutsche Team nach diesem Spiel mit fünf Siegen und sechs Niederlagen Rang acht.

"Es ist sicher ungewöhnlich, dass fünf Siege nicht zu mehr reichen. Damit sind andere Teams bei WMs schon Sechster geworden. Aber da sieht man eben auch, wie eng es hier war", sagte Lips. "Insgesamt ist da schon Enttäuschung, wenn man sieht, was zwischendurch drin war. Aber ich ärgere mich nicht, weil man realistisch sein muss, dass die spielerische Komponente einfach nicht ausreichend war." (dpa)