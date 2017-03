Olympia-Chancen steigen

Die Curling-WM findet derzeit in Peking statt.

22.03.2017 Peking. Die Chancen der deutschen Curling-Frauen auf eine direkte Qualifikation für Olympia 2018 steigen. Die Mannschaft mit Skip Daniela Jentsch aus Füssen feierte bei der WM in Peking einen überraschenden 6:4-Erfolg gegen die USA und kurz darauf auch gegen Außenseiter Dänemark mit 9:5.

Damit stand das Team vor dem Finaltag der Vorrunde mit fünf Siegen und vier Niederlagen auf dem geteilten vierten Platz. Die deutschen Curling-Frauen haben sogar noch die Möglichkeit, in das WM-Halbfinale einzuziehen.

Um sich direkt für die Winterspiele in knapp einem Jahr in Südkorea zu qualifizieren, müssen die Deutschen einen vorderen WM-Platz erreichen und damit Punkte in der Quali-Rangliste gutmachen. (dpa)