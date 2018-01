Olympischer Stichtag

Cortina d’Ampezzo. Pawel Koltschin sorgt bei den Spielen in Cortina d’Ampezzo heute vor 62 Jahren für einen historischen Moment. Er gewinnt die erste Medaille für die Sowjetunion.

Von Bernd Eyermann, 27.01.2018

Bis zum 27. Januar 1956 ist der nordische Skisport tatsächlich eine Domäne der Nordländer. Bis zu diesem Tag haben ausschließlich Sportler aus Norwegen, Schweden und Finnland die Medaillen im Skilanglauf gewonnen. Doch ein Ende dieser Dominanz ist vor den Spielen von Cortina d’Ampezzo schon abzusehen, denn bei den Weltmeisterschaften zwei Jahre zuvor im schwedischen Falun gewann mit Wladimir Kusin erstmals ein sowjetischer Sportler einen Langlauf-Titel.

Doch an diesem Freitag ist es nicht der 25-jährige Kusin, sondern sein ein Jahr älterer Mannschaftskollege Pawel Koltschin, der den Skandinaviern am meisten Paroli bietet und für sein Kollektiv die Bronzemedaille gewinnt, eine historisch bedeutsame, denn es ist die erste sowjetische Medaille bei Olympischen Winterspielen überhaupt. Koltschin gehört auch zu der Staffel, die wenige Tage später sogar die Goldmedaille gewinnt. Um das Familienglück perfekt zu machen, gewinnt seine Frau Alewtina in ihrer Staffel Silber.

Aber nicht nur im Langlauf erweisen sich die sowjetischen Sportler als Medaillensammler. Im Eisschnelllauf sind sie die überragenden Athleten und gewinnen sieben von zwölf Medaillen – auch weil sie sich auf der Hochgebirgsbahn von Medeo bei Alma Ata in Kasachstan in Form gebracht haben. Und auch im Eishockey steht die Sbornaja erstmals auf dem obersten Podest – wie von nun an immer bis zum letzten Auftritt einer sowjetischen Mannschaft 1988 in Calgary (Ausnahmen: die Sensationssiege der USA bei den Heimspielen 1960 und 1980). Und auch 1992 in Albertville, als man als Gemeinschaft Unabhängiger Staaten antritt, gewinnen die Puckjäger Gold. Als russische Mannschaft aber gelingt ihnen danach kein einziger Olympiasieg im Eishockey mehr.

Das Beispiel Eishockey zeigt: Bis auf wenige Ausnahmen beherrscht die kommunistische Sportmacht des Ostens die Winterspiele in den 50er, 60er, 70er und 80er Jahren. Bis 1988 gewinnen ihre Sportler 194 Medaillen, davon 78 in Gold. Damit stehen sie zu diesem Zeitpunkt unangefochten an der Spitze des ewigen Medaillenspiegels. Inzwischen sind die Norweger, die schon vor dem Zweiten Weltkrieg weit überlegen waren, wieder vorbeigezogen.