Olympischer Stichtag

Cortina d’Ampezzo. Zwei Nationalhelden sollen heute vor 62 Jahren das Olympische Feuer bei den Spielen entzünden. Doch es kommt zu einem Zwischenfall.

Zeno Colo war in Italien ein Nationalheld. Denn 1952 in Oslo gewann er mit Gold in der Abfahrt die erste olympische Medaille für sein Land bei Winterspielen. Der Sporthistoriker Karl-Adolf Scherer beschreibt Colo als einen „Typ des Latin Lover, sozusagen ein Bilderbuch-Italiener“. An diesem 26. Januar 1956 wird dem Mann aus der Toskana eine besondere Ehre zuteil.

„Hoch oben über dem Tal von Cortina, im weißen Schweigen der mehr als 3000 Meter ansteigenden Tofana, schnallt Zeno Colo vor der Schutzhütte, in der er die Nacht verbrachte, seine Abfahrtsski an und nimmt die Stöcke zusammen, denn in der Rechten trägt er die brennende Fackel. Er grüßt nach Norden, nach Westen, nach Süden und dann ins Tal hinab. Das Dolomitenstädtchen Cortina, dem der Skiläufer mit der im Fahrtwind züngelnden Flamme zustrebt, ist zu seinem Empfang bereit.“ Fast schon pathetisch schildert Franz von Tautphoeus im Bertelsmann-Olympiabuch die Szene.

Winterspiele vor gut 60 Jahren – das sind Wettkämpfe im Kleinformat. Werden in Südkorea rund 3000 Teilnehmer dabei sein, sind es damals nur gut 800. 24 Olympiasieger werden geehrt, diesmal werden es 102 sein. Erstmals gibt es von den Spielen Liveübertragungen. Doch nicht die Fernsehanstalten müssen für Senderechte bezahlen, wie das bald schon üblich werden soll, sondern das Organisationskomitee von Cortina zahlt der Rai, dem italienischen Staatsfernsehen zwei Millionen Mark dafür, dass sie die notwendigen Anlagen installieren. Viel mehr aber staunt Berichterstatter von Tautphoeus darüber, dass „von dem neuen gläsernen Postamt 200 Ferngespräche nach aller Welt gleichzeitig vermittelt werden können“. Schnee ist noch rechtzeitig gefallen und kalt ist es auch geworden, so dass der 1755 Meter hoch gelegene Misurina-See endlich zugefroren ist. Dort können die Eisschnelllauf-Wettbewerbe stattfinden. Zu Zeiten von Kunstschnee und supermodernen Eishallen hat man diese Sorgen nicht mehr.

Das Olympiastadion – unter freiem Himmel – steht mitten in der Stadt und dort wird an diesem Mittag Zeno Colo erwartet. Vor dem Stadion ist seine Schussfahrt zu Ende, er reicht die Fackel an den Mailänder Eisschnellläufer Guido Caroli weiter, doch dann der Aufschrei des Publikums. Carolis Schlittschuhe verfangen sich in einem Mikrofonkabel und er stürzt. „Aber die Flamme ist nicht erloschen“, schreibt von Tautphoeus erleichtert, „Caroli erhebt sich mit blassem Gesicht, gleitet auf seinen Schlittschuhen weiter und ersteigt das Podest. In seinem schwarzen Trikot wie eine Statue anzusehen, steht er hoch aufgerichtet vor dem von leichten Wolkenschleiern überwehten blauen Himmel und hält die brennende Fackel in die auf einem gläsernen Fuß ruhende eiserne Schale. Das olympische Feuer brennt hell auf.“