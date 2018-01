15.01.2018 Melbourne. Der Tennis-Weltranglisten-Erste Rafael Nadal hat ein erfolgreiches Comeback gefeiert. Der 31 Jahre alte Spanier deklassierte in der ersten Runde der Australian Open Victor Estrella Burgos aus der Dominikanischen Republik in nur 94 Minuten 6:1, 6:1, 6:1.

Bei dem Grand-Slam-Turnier in Melbourne trifft Nadal jetzt auf den Argentinier Leonardo Mayer. Wegen Knieproblemen hatte der Mallorquiner bei der ATP-WM im November nach dem ersten Gruppenspiel zurückgezogen und zuletzt für ein Einladungsturnier in Abu Dhabi und die ATP-Veranstaltung in Brisbane abgesagt. (dpa)