Magdeburg und Berlin siegen

04.03.2018 Frankfurt/Main. Die Rhein-Neckar Löwen fühlen sich bereit für das Achtelfinale in der Handball-Königsklasse. Im EHF-Pokal bleiben die deutschen Teams auf Erfolgskurs.

Das 30:30 gegen HBC Nantes hat dem deutschen Handball-Meister Rhein-Neckar Löwen Mut für die K.o.-Phase in der Champions League gemacht.

"Wir können mit einem guten Gefühl in die nächsten beiden Spiele gehen", sagte Löwen-Regisseur Andy Schmid vor dem Achtelfinale gegen den polnischen Spitzenclub Vive Kielce oder den Bundesligarivalen THW Kiel.

Der DHB-Pokalsieger musste am Sonntagabend beim bereits für das Viertelfinale qualifizierten französischen Meister Paris Saint-Germain antreten und konnte das drohende deutsche Duell nur mit einem Punktgewinn verhindern. Jubel löste das Remis der Mannheimer am Samstag aber vor allem bei Titelverteidiger Vardar Skopje aus, der dadurch vorzeitig den Gruppensieg und damit den direkten Einzug ins Viertelfinale sicher hatte.

Im EHF-Pokal verteidigte der SC Magdeburg durch ein 36:26 gegen den slowakischen Meister Tatran Presov die souveräne Tabellenführung in der Gruppe A. Der Bundesligist steht damit dicht vor dem Einzug in das Final-Four-Turnier, für das er sich als Gruppensieger oder einer der drei besten Gruppenzweiten als Ausrichter direkt qualifizieren würde.

Langsam für das Viertelfinale planen können die Füchse Berlin nach einem 34:23 gegen Helvetia Anaitasuna. Dank des gewonnen Direktvergleichs gegen die Spanier haben die Berliner (6:2 Punkte), für die Hans Lindberg mit sieben Toren bester Werfer war, Platz zwei in der Gruppe B schon sicher.

In der Königsklasse schonte Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen zum Abschluss der Gruppenphase über weite Phasen der Partie eine Vielzahl von Stammkräften, da der vierte Tabellenplatz in der Gruppe A schon zuvor feststand. Dennoch war der Däne mit der Vorstellung seines Teams zufrieden: "Auch wenn es für uns in der Tabelle um nichts mehr ging, wollten wir doch den Zuschauern in der Halle ein gutes Spiel bieten. Ich denke, dass wir das auch geschafft haben." Vor 2500 Fans in St. Leon-Rot war Jerry Tollbring mit sechs Treffern bester Torschütze für die Nordbadener. Überragender Akteur war Torhüter Andreas Palicka. (dpa)