Olympischer Stichtag

Chamonix. Heute vor 94 Jahren wurden in Chamonix die ersten Olympischen Winterspiele eröffnet. Der Star ist der Norweger Thorleif Haug. Trotz drei Mal Gold und einmal Bronze war er nicht so recht glücklich. Mit einer Medaille stimmte etwas nicht. Er sollte recht behalten.

Ein klirrender Wind weht an diesem Nachmittag vor 94 Jahren durch das kleine Stade Olympique am Fuße des mächtigen Mont Blanc. Bis zu Minus 30 Grad zeichnen die Messstationen in den Alpen dieser Tage auf. Kein Wunder also, dass sich gerade einmal 287 Zuschauer in das kleine Rund verirren. Ganze sechs Menschen mehr, als es Teilnehmer der ersten Olympischen Winterspiele gab.

Dabei kommt der Frost den Verantwortlichen gelegen, sie haben ihn geradezu herbei gesehnt. Bis wenige Tage vor Beginn der Internationalen Wintersportwoche im Rahmen der Olympischen Spiele in Paris hat ein Fön die Temperaturen stark ansteigen lassen. Das Skigebiet verwandelte sich zu Jahresbeginn in eine Frühlingsidylle und zauberte den Organisatoren Schweißperlen auf die Stirn. Rechtzeitig fällt nun doch noch Schnee und den Organisatoren ein Stein vom Herzen. Die Spiele können doch noch beginnen.

Vor allem die Nordeuropäer kommen mit den Bedingungen besonders gut zurecht. So wie der damalige Superstar Thorleif Haug. Der 29-jährige Norweger gewinnt gleich drei Goldmedaillen in den nordischen Sportarten: Über die 50- und 18-Kilometer sowie in der Nordischen Kombination ist Haug nicht zu schlagen. Zum ganz großen Coup reicht es aber dennoch nicht. Im Skispringen belegt er nur den dritten Rang. Der Legende nach kann sich Haug mit dieser Bronzemedaille jedoch nicht anfreunden. Sie verschwindet in einer Schublade, schafft es nicht an die heimische Wand zu den anderen Medaillen. Irgendetwas stimmt mit diesem dritten Platz für ihn nicht. Nach seinem Tod kommt die Medaille in ein Museum.

Späte Korrektur

Doch dann, 50 Jahre nach den Spielen in Chamonix treffen sich einige noch lebende Olympiateilnehmer von damals. Dem Norweger Thoralf Strömstad ist ein Rechenfehler aufgefallen, den er nun beanstandet. Sporthistoriker überprüfen die Aussage und müssen der Äußerung zustimmen. Haug hatte im Skisprung nicht 18.000 sondern nur 17.813 Punkte erreicht – und damit den vierten Platz. Das IOC stimme einer Änderung der Siegerliste zu. Im September 1974 übergibt Haugs Tochter Anne-Marie Magnusson die Bronzemedaille an die Tochter des eigentlich Drittplatzierten, Anders Haugen.

Der US-Amerikaner freut sich über die spät erhaltene Ehrung. Nicht so die Goldmedaillen-Gewinner im Curling von Chamonix. Das Olympische Turnier wird in den Statistiken seit jeher als Demonstrationssportart geführt, obwohl es keinen offiziellen Beschluss dazu gibt. Bei den ersten Spielen sind Demonstrationswettbewerbe sogar gar nicht vorgesehen. Während den Spielen in Turin 2006 legt eine schottische Zeitung Beweise vor, dass Curling demnach sehr wohl zum offiziellen Programm gehört haben muss. Und siehe da: 82 Jahre nach den kalten Spielen in Chamonix wird auch der britischen Curling-Mannschaft nachträglich Gold zugesprochen.