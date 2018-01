Olympischer Stichtag

Chamonix. Sonja Henie is gerade einmal elf Jahre alt, als sie heute vor 94 Jahren das erste Mal bei den Olympischen Spielen antritt. Es ist der Beginn einer beeindruckenden Karriere.

Als die elfjährige Norwegerin Sonja Henie am Morgen des 28. Januar 1924 in das Stade Olympique von Chamonix einläuft, um ihre Pflicht zu beginnen, ahnt noch niemand der Zuschauer, dass hier eine Weltkarriere beginnt. Im Kreis der Weltklasse-Läuferinnen hat sie es schwer, wird nach Pflicht und Kür Achte und damit Letzte. In Erinnerung bleibt Reportern vor allem, dass sie zu Beginn ihrer Kür stürzt, nur kurz Hoppla sagt und dann noch einmal von vorn beginnt. Vier Jahre später in St. Moritz gewinnt sie souverän ihre erste olympische Goldmedaille, wiederholt diesen Triumph 1932 in Lake Placid und ist große Favoritin 1936 in Garmisch-Partenkirchen. Schließlich hat sie seit 1927 alle jährlich ausgetragenen Weltmeisterschaften gewonnen. Doch die Konkurrenz ist dichter herangerückt.

Sowohl die Britin Cecilia Colledge und als auch Vivi-Anne Hultén aus Schweden zeigen gute Pflichtübungen und liegen in Reichweite von Sonja Henie. Und auch in der Kür bieten sie gelungene Programme. Doch die inzwischen 23-jährige Norwegerin schafft den olympischen Hattrick. In dem Buch Olympia 1936, das der Cigaretten-Bilderdienst Altona-Bahrenfeld herausgegeben hat, schreibt Sportschriftleiter Walter Richter: „Sonja Henie schlug beide Rivalinnen mit der unnachahmlichen Grazie ihrer Haltung und mit der schwebenden Leichtigkeit ihres Laufes.“ Dazu trägt sicherlich auch bei, dass sie als erste Eiskunstläuferin einen kurzen Rock und weiße Schlittschuhe trägt und eine perfekte Choreographie bietet.

Von der Sportlerin zur Schauspielerin

„Sie war der erste Star bei Olympischen Winterspielen“, hat Sporthistoriker Karl Lennartz einmal dem General-Anzeiger über Sonja Henie gesagt. „Fernsehen gab es noch nicht, das Radio steckte in den Kinderschuhen, aber in den Zeitungen erschienen viele große Artikel über sie.“ Nach den Spielen von Garmisch-Partenkirchen macht sie aus ihrem Hobby ein Geschäft, tritt in großen Revuen auf und verzaubert das Publikum.

Lennartz’ Kollege Karl Adolf Scherer weiß auch, wem sie den geschäftlichen Erfolg zu verdanken hat. In seinem Buch „100 Jahre Olympische Spiele“ beschreibt er ihren Vater Wilhelm als eiskalten Manager, der Eiskunstlauf als Geschäft und Showbusiness ansieht. In zehn Hollywood-Filmen ist Henie der Star, privat wird sie als eher unglücklich dargestellt. Sie erkrankt an Leukämie und stirbt bei einem Flugzeugabsturz 1969.