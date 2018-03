Bald wird auch der 22-jährige Moubarak Djeri in dem Trikot der Arizona Cardinals spielen.

29.03.2018 Glendale. Der deutsche Football-Profi Moubarak Djeri darf sich Hoffnungen auf Einsätze in der US-Profiliga NFL machen. Der 22 Jahre alte Defensive Lineman hat einen Vertrag bei den Arizona Cardinals unterschrieben.

Die Vertragsunterzeichnung zwischen dem deutschen Football-Proji Moubarak Djeri und den Arizona Cardinals ist offiziell. Das teilte der Klub aus Glendale am Mittwoch in fehlerfreiem Deutsch via Twitter mit.

"Es war ein großer Traum von mir, der nun Realität geworden ist. Ich bin so aufgeregt", wird Djeri auf der Homepage des NFL-Klubs zitiert. Der Deutsch-Togolese war am Samstag zum Probetraining bei den Cardinals eingeladen worden und konnte die Bosse überzeugen.

Djeri spielte zuletzt für die Cologne Crocodiles in der German Football League (GFL). Dort verbuchte er in der vergangenen Spielzeit zwölf Sacks, 40 Tackles und erzwang zwei Fumbles. Ein reguläres Saisonspiel bestritt bislang noch kein Profi, der aus der GFL in die NFL gewechselt war.

