Sabrina Cakmakli hat das Finale beim Weltcup in der Olympia-Halfpipe in Pyeongchang verpasst.

16.02.2017 Pyeongchang. Beim einzigen Weltcup der Ski-Freestyler in der Halfpipe der Olympischen Winterspiele 2018 hat es die Deutsche Sabrina Cakmakli nicht ins Finale geschafft.

In der Qualifikation belegte sie im Bokwang Phoenix Park nahe Pyeongchang Rang zwölf. Die besten Sechs dürfen in Südkorea im Finale am Samstag antreten. Bei den Herren war kein Vertreter des Deutschen Skiverbands am Start. (dpa)