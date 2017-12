Erster Schnitt

15.12.2017 Stuttgart. Handball-Bundestrainer Christian Prokop verzichtet vor der EM in Kroatien auf große Experimente und startet mit zwölf Europameistern von 2016 in die finale Vorbereitungsphase.

Prokop reduzierte seinen vorläufigen EM-Kader von 28 auf 20 Spieler, mit denen er ab dem 28. Dezember ins Training für die EM startet. Einzige kleine Überraschung ist der vorläufige Verzicht auf Kreisläufer Erik Schmidt, der beim überraschenden Titelgewinn vor knapp zwei Jahren in Polen ebenfalls schon dabei war.

Sein definitives Team für das Turnier muss der Bundestrainer aber erst am 12. Januar auf maximal 16 Spieler verkleinern. Die DHB-Auswahl startet einen Tag später mit der Partie gegen Montenegro in die EM. "Unser Ziel muss es sein, die uns zur Verfügung stehende Zeit effektiv und optimal zu nutzen, um eingespielt und gut vorbereitet nach Kroatien zu reisen", sagte Prokop. Vor der Abreise wird der Titelverteidiger jeweils zwei Testspiele gegen Island am 5. Januar in Stuttgart und am 7. Januar in Neu-Ulm bestreiten.

Angeführt wird Prokops Mannschaft von Kapitän Uwe Gensheimer, Europameister-Torhüter Andreas Wolff sowie Rückraumspieler Steffen Weinhold. Während des Turniers darf der Bundestrainer maximal sechs Wechsel vornehmen und kann hierfür auf Spieler aus seinem erweiterten 28er-Kader zurückgreifen. (dpa)