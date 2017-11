03.11.2017 Bamberg. Brose Bamberg muss bis zu vier Wochen auf Aufbauspieler Daniel Hackett verzichten.

Wie der deutsche Basketball-Meister mitteilte, erlitt der 29-Jährige beim 75:69 am 2. November bei Roter Stern Belgrad in der Euroleague einen Muskelfaserriss. Damit fällt Hackett schon für das Bundesligaspiel am 4. November in Braunschweig aus. (dpa)