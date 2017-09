Geteilter 13. Rang

28.09.2017 Newcastle upon Tyne. Golfprofi Martin Kaymer hat zum Auftakt des British Masters in Newcastle upon Tyne eine gute Leistung gezeigt. Der zweimalige Major-Sieger aus Mettmann spielte am Donnerstag eine 66er Runde und liegt nach dem ersten Tag auf dem geteilten 13. Rang.

Der Münchener Florian Fritsch begann das mit drei Millionen Pfund (3,42 Millionen Euro) dotierte Europa-Tour-Event ebenfalls mit 66 Schlägen. Die Führung auf dem Par-70-Kurs des Close House Golf Clubs übernahmen der Südafrikaner George Coetzee und Tyrrell Hatton aus England, die beide den ersten Tag mit einer 63er Runde beendeten. (dpa)